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Интерфакс-АВН

Скончался гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков

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Александр Бузаков
Александр Бузаков.
Источник изображения: © Фото : предоставлено ОАО "Адмиралтейские верфи"

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) сообщило о кончине руководителя предприятия Александра Бузакова.

"24 декабря скоропостижно скончался генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Сергеевич Бузаков", - говорится в сообщении предприятия.

"За более чем 40 летний стаж работы при непосредственном участии и под руководством Александра Бузакова построены и сданы в эксплуатацию десятки подводных и надводных кораблей, а также гражданских судов различного класса и назначения, в том числе не имеющие аналогов в отечественном и мировом судостроении", - отмечается в сообщении.

"Скоропостижный уход из жизни заслуженного адмиралтейца А.С. Бузакова является невосполнимой потерей для родных, близких и всего трудового коллектива АО "Адмиралтейские верфи", - сообщил завод.

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) сообщила в субботу: "Объединенная судостроительная корпорация", "Адмиралтейские верфи" и всё отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату - на 67 году жизни не стало Александра Сергеевича Бузакова, генерального директора "Адмиралтейских верфей".

"Еще вчера он стоял у стапеля, с которого торжественно спускали на воду новую подводную лодку "Великие Луки", и был горд за рабочих и инженеров своего предприятия, за их вклад в обороноспособность страны, делился планами "Адмиралтейских верфей" на будущий год. Трудно поверить в то, что теперь его нет с нами", - говорится в сообщении.

АО "Адмиралтейские верфи" специализируются на создании современных дизельных подлодок. Предприятием построена для Черноморского флота РФ серия дизельных подлодок проекта 636.3, оснащенных ракетами "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, концерн "Алмаз-Антей"). "Адмиралтейские верфи" строят серию подлодок этого проекта для Тихоокеанского флота.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Алмаз-Антей
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
ЧФ
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