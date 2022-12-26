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Заявление Путина о финансировании армии стало поворотным моментом СВО

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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

19FortyFive: поворотный момент в стратегии России на Украине

Слова президента России Владимира Путина о финансировании армии и скорой постановке на боевое дежурство ракет "Сармат" стали поворотным моментом российской стратегии в отношении Украины, пишет 19FortyFive.

Джек Бакби (Jack Buckby)

Россия вновь принялась бряцать ядерным оружием, выступив с заявлением касательно своих ракет "Сармат".

На той же неделе, когда президент Владимир Путин сообщил репортерам, что, по его мнению, украинский конфликт должен завершиться переговорами в той или иной форме, как это бывает со "всеми вооруженными конфликтами", российский лидер также подтвердил, что его вооруженные силы уже готовят "самую мощную" ядерную боеголовку к постановке на боевое дежурство.

В среду, 21 декабря, на заседании коллегии Минобороны РФ Путин заявил, что межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" в ближайшее время будут "впервые поставлены на боевое дежурство".

Хотя российский лидер не сообщил, когда именно эти ракеты будут полностью готовы к применению, он все же отметил, что подготовка этого оружия проводится в рамках мер противодействия агрессии НАТО.

"Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО", – сказал Путин, добавив, что сейчас Россия старается обеспечить боеготовность своего ядерного оружия, чтобы гарантировать себе победу на Украине.

"Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире", – добавил он.

С этими заявлениями Путин выступил спустя менее недели после консультаций с военным командованием России. В ходе визита в штаб-квартиру объединенного оперативного командования Путин постарался выяснить, что можно сделать, чтобы гарантировать победу России на Украине.

После той встречи российский президент сообщил, что его вооруженные силы учатся на ошибках, допущенных на Украине, и подчеркнул, что Кремль даст вооруженным силам все, что они попросят.

"У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит", – заявил он.

Хотя разработка ракеты "Сармат" ведется уже несколько лет и Кремль ранее уже публиковал пропагандистские видеоролики, призванные продемонстрировать мощь ракеты, прозвучавшее на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины.

В ноябре Министерство иностранных дел России выступило с заявлением о недопустимости ядерного конфликта.

"Твердо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав", – говорилось в том заявлении.

Однако прозвучавшее на этой неделе заявление Путина может указывать на возвращение к политике бряцания ядерным оружием.

И это не единственный подобный сигнал. В декабре пропагандистский орган при Министерстве обороны России опубликовал песню под названием "Сын сатаны", в которой воспевается мощь ракеты "Сармат".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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