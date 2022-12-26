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ТАСС

В Анкаре считают, что кризис на Украине продолжится из-за поддержки Западом Киева

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Министр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар.
Источник изображения: © AP Photo

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что "эта война не завершится легко"

АНКАРА, 24 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине продолжится в следующем году в том числе из-за поддержки Киева со стороны США и Европы. Такое мнение выразил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе выступления в Анкаре.

"Похоже, эта война не завершится легко. Поддержка США, Европы и Запада продолжается. Соответственно, осуществляется подготовка [украинских военных], [остаются в силе] планы и [выделяются] деньги, заложенные в [их] бюджеты. С другой стороны, есть и заявления России. Если объединить все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира", - отметил глава Минобороны республики.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
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