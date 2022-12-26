Слишком много разговоров о Зеленском, но мало об американских интересах

National Review: Зеленского интересует только война

Автор National Review статьи считает, что единственным человеком, который хоть что-то понимает в украинском вопросе, является Джо Байден. Он разъединил интересы Америки и Украины и предупредил, что предоставление Украине ударного оружия "создаст перспективу развала НАТО".

Мне относительно легко отделить мою личную оценку Владимира Зеленского от моего взгляда на интересы Америки на Украине. Не знаю, почему многие другие этого не могут.

Многие решили сосредоточиться на том, как Зеленский одевается и как он подает себя. Это глупый уход от настоящего разговора, который должен состояться.

Зеленский никогда не боялся критики. На Украине его гораздо свободнее критикуют в народе, чем в американских СМИ. Например, его кампания против политической коррупции на Украине была "очень избирательной". Я думаю, что поначалу он страдал от слишком большой критики. Вернитесь в архивы "Нью-Йорк Таймс" и посмотрите на хихикающий тон их статей до начала украинского военного конфликта. Американский внешнеполитический "пузырь" - BLOB - и его рупоры, как правило, считали Зеленского слишком дилетантским и слишком мягким, чтобы иметь дело с Владимиром Путиным. Он подвергался такой критике главным образом потому, что был избран для урегулирования продолжающегося спора на востоке Украины и изначально был открыт для дипломатического урегулирования. BLOB тогда склонялся на сторону правых ультранационалистических критиков Зеленского.

Зеленский проделал, как мне кажется, очень трудную работу по сохранению целостности своего правительства в условиях огромного стресса и давления. В то время как западные СМИ создали вокруг него своего рода культ, он смог хорошо поддерживать связь между своей личной популярностью и делом своей нации.

Концентрация внимания на его вкусах в одежде или рассуждения о его доме в Италии не имеют особого значения.

Это отвлекает от таких трудных вопросов, как: каковы пределы поддержки Украины Соединенными Штатами? Какую ответственность за восстановление Украины будут нести Соединенные Штаты? Учитывая скудость европейской поддержки во время конфликта, похоже, что восстановление Украины останется делом американских налогоплательщиков? Дает ли это нам стимул ждать окончание военных действий скорее раньше, чем позже, когда большая часть производственных мощностей страны будет разрушена, а большее количество ее людей будет убито или окажется в долгосрочном изгнании за пределами Украины? Какую экономику Украина на самом деле может построить для себя после конфликта? Ведь практически вся Восточная Европа, даже та ее часть, которая уже более десяти лет находится в Евросоюзе, по-прежнему зависит от инфраструктуры, которая в какой-то степени связывает ее экономическую судьбу с судьбой России. И вступление в ЕС было для этих стран совсем неоднозначным, потому что оно способствовало утечке мозгов, когда лучшие и умнейшие мигрировали в Германию и Британию. Такое давление будет еще более серьезным для послевоенной Украины.

Кажется, что в последнее время единственным человеком, который хоть что-то понимает в этих вопросах является сам Джо Байден, который сделал больше, чем я от него ожидал, разграничив и разъединив интересы Америки и Украины. Зеленский говорил о "полной победе", но Байден предупредил, что предоставление Украине определенного ударного оружия "создаст перспективу развала НАТО" и что другие члены НАТО "не ищут войны с Россией".

Критики войны хотят, чтобы их воспринимали всерьез. Тогда они должны предложить серьезную критику.

Автор: Майкл Брендан Догерти (Michael Brendan Dogherty)

Комментарии читателей:

Leroy

Разве это в интересах США провоцировать бесконечный военный конфликт с Россией за счет расширения НАТО?

Наш военно-промышленный комплекс говорит: ДА. Американские нефтяные компании также говорят: ДА. Они наживаются, как бандиты, экспортирующие американское оружие и нефть.

Но они вносят большие вклады в избирательные кампании. Именно они и голосуют своими долларами.

ПЛЮС наши политики притворяются патриотами, полностью игнорируя нашу южную границу.

Так что ничего от Украины мы не выигрываем!

kelly3

Правда состоит в том, что на Украине мы вмешиваемся в ее дела уже много лет. Обама и Байден работали за кулисами, чтобы влиять на политику на Украине. У нас там были и есть многочисленные советники, обучающие украинских военных и оказывающие им поддержку по крайней мере с 2014 года. США виновны во всей этой ситуации. На Украине уже давно идет гражданская война, потому что некоторые части страны ассоциируются скорее с русскими, чем с украинцами. Многие из них подверглись преследованиям из-за этого. Любые партии или СМИ на Украине, которые хоть чем-то отличаются от партий Зеленского, преследуются и закрываются. Между Украиной и Россией в течение многих лет происходили стычки.

BigE

Зеленский – это тот самый парень, который пытался спровоцировать нас на прямой конфликт с Россией после того, как одна из его ракет упала в Польше. Ну, давайте доверять ему дальше, давайте доверять ему!!

Yawbus

Послушайте, а как здорово в своих передачах Такер Карлсон пародирует еврейский акцент Зеленского!

Это просто класс.

Кстати, и как смешно высмеивает он дурацкие театральные грязноватые свитера украинского президента. Ну купи ты наконец себе костюм. Есть же нормы приличия!

laura_zaner

На Украине все так называемые "права человека" полностью извращены.

И извращены Зеленским. Так что в этом там все просто!

SpenglerianWinter

Если Зеленский хвастается, что наши деньги, вкладываемые в его коррумпированную страну, не "благотворительность", а "инвестиции", то когда мы можем рассчитывать на дивиденды от них?

ChunkyTuna

Каждый раз, когда очередной русский простирается мертвым на поле боя.

SpenglerianWinter

Что за чушь вы несете?!

Как могут мертвые русские помочь решить наш бардак на границе с вторжением миллионов нелегалов и наркотический кризис? Какое мне дело, кто выиграет военный конфликт между этими двумя коррумпированными европейскими автократиями?!

jeff_jackson

Россия не наш финансовый противник и никогда им не был. Они могут как бы угрожать нашим "союзникам", которые сами финансируют Россию. О, ужас.

Никакого смысла и выгод в прокси-войне с Россией нет. Российских танков нет по ту сторону Рио-Гранде. Наша самая большая проблема не в России. Это распахнутая кровоточащая южная граница.

CRW

А что это вообще за ерунда с проблемой завершения этого конфликта? Я еще не услышал ясного и достижимого конечного ответа. Мы можем поддерживать Украину, но эта поддержка не может быть неограниченной и бесконечной! Это безумие, придуманное Байденом: типа "сколько потребуется". Я надеюсь, что в наших военных и внешнеполитических учреждениях есть грамотные и умные люди, которые серьезно думают о жизнеспособных линиях наших действий с выгодными для нас результатами.

cameron

Слушайте, мы в Америке уже дошли до точки!

Давайте отправим 127 миллиардов в защиту пингвинов в Антарктиде, потому их нужно защищать!

И Конгресс одобрит это, просто сказав, что это в интересах Америки, независимо от того, сколько американцев на самом деле будут против таких инвестиций.

Конгресс просто скажет, что это в интересах национальной безопасности, потому что вторжение может навредить не только пингвинам, но и ледникам и т.д. и т.п.

И все на наши федеральные налоги!

Мы в ответе за весь МИР! За каждый континент, за каждого мужчину и каждую женщину в любом уголке планеты!

И за каждое животное! Паноптикум!