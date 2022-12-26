Запад использует Сербию и Косово как оружие против России

Центар за геостратешке студије: конфликт Сербии и Косово угрожает войной в Европе

По мнению автора статьи, единственный выход из эскалации конфликта на территории Косово и Метохии — это отказ от провальных брюссельских соглашений и требование вернуть переговорный процесс в рамки международного права. А также обращение за помощью к России к Китаю.

Драгана Трифкович (Драгана Трифковић)

На территории Косово и Метохии снова эскалация конфликта между сербским населением и сепаратистскими косовскими властями. Условия, в которых сербы живут в Косово и Метохии, неприемлемы. Они подвергаются систематическому террору. Основная ответственность за это лежит на международных субъектах, которые контролируют эту территорию, прежде всего на "Силах для Косово", то есть на НАТО. Необходимо напомнить, что в 2004 году в присутствии "Сил для Косово" был устроен погром против сербского населения. На это косовские албанцы получили согласие Запада.

Независимое Косово — проект Соединенных Штатов Америки, которые уже много лет пытаются обойти международное право и решить этот вопрос в ущерб Сербии в рамках брюссельских переговоров. В последние месяцы давление на сербские власти, чтобы они подписали всеобъемлющий договор с Приштиной и тем самым признали косовскую независимость, достигло максимума. Западные силы видят, что соотношение международных сил меняется не в их пользу и хотят завершить проект косовской независимости, чтобы закрепить свое присутствие на этой территории. Также они считают, что сербско-российские отношения играют ключевую роль в проблеме Косово, и если они решат ее в ущерб Сербии, то тем самым устранят и российское влияние на Балканах.

Запад сейчас ставит перед Сербией два требования: одно — ввести санкции против Российской Федерации, а второе — подписать мирный договор с Приштиной. Тогда Сербия отказалась бы от всяких претензий на Косово в будущем и забыла бы о возвращении этой территории в свой состав. Вместе с тем разжигается конфликт, чтобы принудить Белград к этим шагам. Совершенно ясно, что власти Косово ничего не решают самостоятельно, и что косовская независимость — понятие воображаемое. Косовские власти находятся под полным контролем Запада. По этой причине перед Белградом стоит судьбоносный выбор, а точнее перед сербскими властями. Или они поддадутся шантажу Запада в ущерб государственным и национальным интересам, или воспротивятся этому в соответствии с конституцией Сербии и обязательством защищать свое население в Косово.

Нужно напомнить, что подавляющее большинство сербов выступают против отказа и сдачи Косово и Метохии. Можно сказать, что такого мнения придерживаются 90 процентов населения. Поэтому трудно себе представить, что власть решится на решения, которые идут вразрез с волей такого количества сербских граждан. Если же это произойдет, сербов в Косово и Метохии может постигнуть та же судьба, что и сербов в Хорватии, которые в 90-х ждали помощи от Белграда, а потом были вынуждены бежать на тракторах. Руководство Сербии постоянно заявляет о своем желании сохранить мир на Балканах, но как это возможно, если албанские сепаратисты мира не хотят? Даже подписание мирного договора с албанцами не принесет мира. Таким образом Александру Вучичу удалось бы только удовлетворить требования Запада.

По моему мнению, единственный выход из этой ситуации — отказ от провальных брюссельских соглашений и требование вернуть переговорный процесс по Косово и Метохии в рамки международного права, Резолюции 1244, то есть в Совбез ООН. Статус Косово нельзя определить без Совета безопасности Организации Объединенных наций, и мы видим, как Запад все время пытается добиться своего в обход ООН. Вопреки Резолюции 1244 Запад сформировал и армию Косово и реализовал еще ряд противоправных шагов.

Вместо того, чтобы просить у "Сил для Косово", то есть Североатлантического альянса, вернуть тысячу своих бойцов сил безопасности, на что у Сербии и так есть право согласно Резолюции 1244, Сербия должна обратиться в Совет безопасности ООН, который обязан добиться реализации данной резолюции. Кроме того, Сербии следует обратиться к государствам, которые не признали псевдогосударство Косово, и, прежде всего, к России, чьи представители неоднократно заявляли о готовности поддержать Сербию в косовском вопросе. Стоит только обратиться. Также есть еще Китай, который много раз выражал поддержку идее сохранения сербской территориальной целостности.

Если этого не происходит, значит, сербские власти лишь манипулируют общественным мнением Сербии. То есть они используют обращение к НАТО о возвращении сербских сил безопасности на территорию Косово и Метохии для внутренних потребностей, чтобы успокоить общественность, в то время как сами выполняют американские требования, которые озвучивает Брюссель.