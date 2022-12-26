В РФ разработали модификацию высокоточного снаряда "Краснополь" для воздушных носителей

Как сообщил начальник конструкторского бюро "Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова" Семен Погорельский, есть модификация, которая стреляет из минометов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" для применения с воздушных носителей разработали в России, заявил в субботу начальник конструкторского бюро "Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова" (КБП, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Семен Погорельский.

"Основа - это "Краснополь", <…> есть модификация, которая стреляет из минометов. Есть модификация, которая стреляет с воздушных носителей", - сообщил он в эфире Первого канала в передаче "Бог войны. Укротители огня".

Как отметил начальник отделения КБП Игорь Бальзамов, конструкторам в снаряде "Краснополь" удалось добиться простоты конструкции и высокой надежности. "После того, как он сошел с завода, и он в течение десяти лет пролежит, его можно зарядить, и он попадет. Есть примеры, что стреляли снарядами и с большими сроками, и они попадали, т. е. очень надежный снаряд", - сказал он.

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь", помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, также включает лазерный целеуказатель - дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Дальность его полета достигает 20 км, масса боевой части - 8 кг. Целеуказатель "Краснополя" способен захватывать одновременно до трех целей.

Последняя модификация снаряда "Краснополь-М2" имеет калибр 155 мм, большую дальность стрельбы (26 км), также повышена точность поражения малоразмерных целей. Кроме того, имеет повышенное боевое могущество и возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.