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ТАСС

В РФ разработали модификацию высокоточного снаряда "Краснополь" для воздушных носителей

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152-мм снаряд «Краснополь»
152-мм снаряд «Краснополь».
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Как сообщил начальник конструкторского бюро "Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова" Семен Погорельский, есть модификация, которая стреляет из минометов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" для применения с воздушных носителей разработали в России, заявил в субботу начальник конструкторского бюро "Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова" (КБП, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Семен Погорельский.

"Основа - это "Краснополь", <…> есть модификация, которая стреляет из минометов. Есть модификация, которая стреляет с воздушных носителей", - сообщил он в эфире Первого канала в передаче "Бог войны. Укротители огня".

Как отметил начальник отделения КБП Игорь Бальзамов, конструкторам в снаряде "Краснополь" удалось добиться простоты конструкции и высокой надежности. "После того, как он сошел с завода, и он в течение десяти лет пролежит, его можно зарядить, и он попадет. Есть примеры, что стреляли снарядами и с большими сроками, и они попадали, т. е. очень надежный снаряд", - сказал он.

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь", помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, также включает лазерный целеуказатель - дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Дальность его полета достигает 20 км, масса боевой части - 8 кг. Целеуказатель "Краснополя" способен захватывать одновременно до трех целей.

Последняя модификация снаряда "Краснополь-М2" имеет калибр 155 мм, большую дальность стрельбы (26 км), также повышена точность поражения малоразмерных целей. Кроме того, имеет повышенное боевое могущество и возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Краснополь
Компании
КБП
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