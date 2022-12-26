Филиал тульского КБП им. Шипунова планирует производить интеллектуальные боеприпасы

Предприятие намерено уделить особое внимание гранатометному направлению

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Филиал тульского "Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова" (КБП, в ходит в состав холдинга "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") планирует сосредоточиться на производстве гранатометов и интеллектуальных боеприпасов. Об этом заявил в субботу директор филиала АО "КБП" - "Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия" Виталий Булгаков.

"Особое внимание будем уделять гранатометному направлению, создавая новые интеллектуальные боеприпасы", - сказал он в эфире Первого канала в передаче "Бог войны. Укротители огня".

В Тульском КБ приборостроения производятся облегченный гранатомет АГС-30, крупнокалиберная снайперская самозарядная винтовка, легкий ручной гранатомет ГМ-94. АГС-30 является самым легким из этой линейки в мире масса его 16 кг, один стрелок может спокойно работать с этим гранатометом. В концепции данного гранатомета был реализован новый прицельный комплекс, который позволяет учитывать все необходимые внешние данные для точных выстрелов.