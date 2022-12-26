Войти
ТАСС

Филиал тульского КБП им. Шипунова планирует производить интеллектуальные боеприпасы

511
0
+1
Испытательные пуски ракет дальнобойного ракетного комплекса управляемого вооружения "Гермес" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова"
Испытательные пуски ракет дальнобойного ракетного комплекса управляемого вооружения "Гермес" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова".
Источник изображения: АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова"

Предприятие намерено уделить особое внимание гранатометному направлению

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Филиал тульского "Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова" (КБП, в ходит в состав холдинга "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") планирует сосредоточиться на производстве гранатометов и интеллектуальных боеприпасов. Об этом заявил в субботу директор филиала АО "КБП" - "Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия" Виталий Булгаков.

"Особое внимание будем уделять гранатометному направлению, создавая новые интеллектуальные боеприпасы", - сказал он в эфире Первого канала в передаче "Бог войны. Укротители огня".

В Тульском КБ приборостроения производятся облегченный гранатомет АГС-30, крупнокалиберная снайперская самозарядная винтовка, легкий ручной гранатомет ГМ-94. АГС-30 является самым легким из этой линейки в мире масса его 16 кг, один стрелок может спокойно работать с этим гранатометом. В концепции данного гранатомета был реализован новый прицельный комплекс, который позволяет учитывать все необходимые внешние данные для точных выстрелов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АГС-30
ГМ-94
Система поражения "Ратник"
Компании
КБП
Похожие новости
23.01.2019
Вооружение инновационного характера
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
20.09.2017
Стрельба по-крупному
13.08.2015
Тульский калибр
17.09.2014
Ствол, с которым идут в разведку
30.09.2009
Новости "Интерполитех-2009". Старый друг лучше новых двух
26.02.2009
В России выпускается единственный в мире автоматический гранатомет, который может переноситься одним бойцом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 00:21
  • 40337
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.12 00:18
  • 2
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты
  • 26.12 23:58
  • 77
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 26.12 23:44
  • 2
В основе тактики боя – IT-технологии
  • 26.12 23:24
  • 8
Ростех представил бронированную LADA Niva Legend для эвакуации в полевых условиях
  • 26.12 23:04
  • 1
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
  • 26.12 15:20
  • 2
Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации
  • 26.12 12:13
  • 0
ВСУ продолжает усиливать группировку войск в северных районах страны
  • 26.12 11:42
  • 0
Что скрывается за «дружескими» объятиями Дуды и Зеленского?
  • 26.12 11:35
  • 1
Военный эксперт назвал ЗРС, способные сбивать гиперзвуковые ракеты
  • 26.12 11:11
  • 1
Глава Минобороны РФ прибыл на оборонные предприятия Ижевска с проверкой
  • 26.12 11:07
  • 5
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 26.12 08:21
  • 1
Путин назвал обеспечение вооружением главной задачей предприятий ОПК
  • 26.12 08:16
  • 1
Созданный Россией за свой счет для Анголы спутник заработал