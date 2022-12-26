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ТАСС

Премьер-министр Венгрии заявил, что мир на Украине зависит от США

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: Bertrand Guay, Pool via AP

Виктор Орбан считает, что украинский конфликт затянулся и "это представляет опасность"

БУДАПЕШТ, 24 декабря. /ТАСС/. Мир на Украине зависит от США, украинцы смогут воевать только до тех пор, пока американцы будут оказывать им военную и финансовую поддержку. Такое мнение выразил в опубликованном в субботу интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он согласился с журналистами издания в том, что украинский конфликт затянулся и "это представляет опасность". "В то же время, - отметил Орбан, - Украина сможет воевать только до тех пор, пока Соединенные Штаты будут поддерживать ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира [на Украине], то мир будет".

Ранее Орбан неоднократно заявлял, что украинский конфликт может быть урегулирован только в результате переговоров между Россией и США, а не только между РФ и Украиной.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Киев откажется от части украинской территории "ради мира, энергетической безопасности и процветания Европы", венгерский премьер сказал: "Никто не может этого ожидать. Украина - суверенное государство, и решение о том, когда и зачем воевать, должны принимать сами украинцы. А мы будем решать, в какой степени мы будем их поддерживать".

Орбан напомнил, что в истории еще не было такого, чтобы "до начала мирных переговоров стороны заранее знали, каким будет их результат". "Они знают только то, о чем они хотят договориться. Остальное, что они дают и что получают, решается в ходе переговоров", - сказал глава правительства.

Он подтвердил, что в подходе к украинскому конфликту Венгрия руководствуется интересами своей безопасности и не намерена поставлять оружие Киеву. По словам премьера, "Венгрия решила, что это не ее война". "Мы будем оказывать гуманитарную помощь Украине, помня о венгерских национальных интересах", - добавил Орбан. 

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Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
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