В Тегеране заявили о готовности вести переговоры по ядерной программе

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По словам главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, Тегеран готов продолжить консультации по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. При этом глава МИД Ирана отметил, что такой шанс будет существовать не всегда.

Абдоллахиян сообщил, что в ходе встречи с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем были достигнуты договорённости по определённым шагам в направлении восстановления СВПД.

Напомним, что встреча главы МИД Ирана Абдоллахияна со своим европейским коллегой Боррелем прошла 20 декабря в Иордании в рамках проходившей там Багдадской конференции. После встречи Боррель также отметил, что несмотря на ухудшение отношений между Тегераном и Брюсселем, стороны пришли к выводу, что сторонам необходимо поддерживать двусторонние коммуникации.

Для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана в 2015 году Иран, страны-постоянные члены Совбеза ООН и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Однако США, как всегда в своём репертуаре, в 2018 году при Трампе вышли из соглашения. Теперь западные страны пытаются вернуть Тегеран в лоно этого Соглашения. Правда, не ясна до сих пор позиция самих США, которые никак не могут определиться.