Их участники будут работать над инновационными проектами по приоритетным направлениям ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Роскосмос создаст молодежные конструкторские бюро и лаборатории, в которых участники будут работать над инновационными проектами по приоритетным направлениям ракетно-космической отрасли. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе госкорпорации.

Как заявил на встрече с новым составом Совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре Роскосмоса Юрий Борисов, для молодежных команд создадут необходимые условия работы - нормативные, материальные и инфраструктурные.

"Мы обсуждаем создание пяти-шести прорывных коллективов для решения приоритетных задач. Роскосмос планирует создать для них нетипичные условия работы - не только материальные, но и дать им возможность отойти от общепризнанного порядка проведения работ, нормативных отграничений", - приводит пресс-служба слова главы госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, сегодня приоритетными направлениями являются создание нового поколения ракетно-космической техники, обеспечение их универсальными стандартизированными платформами, проектирование Российской орбитальной станции, развитие научного космоса.

"Под заданную стоимость качественно, быстро и массово должна создаваться аппаратура. Кроме того, мы должны построить новый конкурентоспособный ракетоноситель на смену "Союз-2", - привели в пресс-службе слова Юрия Борисова.

В госкорпорации подчеркнули, что в настоящее время уже идет работа над новой технической политикой, создается цифровая платформа для стартапов и единая база данных для обмена передовым научно-техническим опытом. Цель - максимальная цифровизация отрасли для сокращения сроков разработки и испытаний космических аппаратов.