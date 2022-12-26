Зеленский убеждал Байдена и конгресс в победе Украины. Ему не поверили

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.

WP: Зеленский убеждал Байдена в способности Украины победить, но США сомневаются

Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон пытался доказать Джо Байдену и Конгрессу, что Украина способна победить в конфликте с Россией, пишет WP. Однако американские чиновники считают такое развитие событий маловероятным.

Дэвид Игнатиус

Не надо заблуждаться: не считая продолжительных и громких аплодисментов смелому президенту Украины Владимиру Зеленскому, его визит в Вашингтон был больше похож на "военный совет" в верхах. И, судя по всему, он закончился образованием бреши между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения военного конфликта.

Отмечая эти разногласия между Вашингтоном и Киевом, я не хочу преуменьшать успех визита Зеленского. Украинский лидер снова возбудил мир своей зеленой военной формой и армейскими берцами, пройдя через Белый дом и Капитолий походкой сосредоточенного борца перед схваткой, который никогда не сдастся.

В своем обращении к Конгрессу Зеленский эмоционально заявил, что стремится к "абсолютной победе" над Россией. Такой же триумфальной победе, которую обещал президент Франклин Рузвельт, когда Соединенные Штаты вступали во Вторую мировую войну. "Украинский народ тоже обязательно победит", — сказал Зеленский.

В своем выступлении в Конгрессе украинский президент употребил слово "победа" 11 раз. И всего один раз он использовал его в ходе пресс-конференции перед журналистами в Белом доме после встречи с президентом Байденом. Что характерно, Байден не использовал это слово ни разу. Вместо этого он пообещал поддержку "непоколебимой решимости Украины… выбрать свой собственный путь" и заверил: "Мы будем с вами столько, сколько потребуется".

Обращение Зеленского к памяти Рузвельта напомнило о другом военном саммите — конференции в Касабланке в январе 1943 года между Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Именно на этой встрече Рузвельт впервые заявил, что его целью является "безоговорочная капитуляция" врагов Оси. "Мир может прийти на планету только в результате полной ликвидации немецкой и японской военной мощи", — сказал тогда Рузвельт.

Но вот нынешний военный конфликт почти наверняка не закончится полной ликвидацией военной мощи России, что помогает объяснить, почему Байден активно сопротивляется риторике Зеленского о "полной победе". Он прямо сказал об этом на пресс-конференции в Белом доме в среду, когда украинский репортер спросил, предоставит ли он Киеву ракеты дальнего действия, которые могут нанести удар по России и дать Украине "все возможности, которые ей необходимы для освобождения всех своих территорий как можно скорее".

Байден ответил, что предоставление Украине такого мощного ударного оружия "создаст перспективу раскола НАТО". Он сказал, что союзники по НАТО "не собираются воевать с Россией. Они не хотят Третьей мировой войны". Таким образом Байден ясно сформулировал то, чего хотят другие союзники. Однако предотвращение прямого конфликта между Соединенными Штатами и Россией, даже несмотря на то, что мы поддерживаем сопротивление Украины, является и одной из главных военных целей самого американского президента.

Есть еще одно тонкое противоречие в том, как эти два лидера представляют себе украинский конфликт. Для Байдена речь идет о том, чтобы остановить Владимира Путина и то, что Байден называет "неспровоцированным, неоправданным, тотальным нападением российского президента на свободный народ Украины". Как только Путин поймет, "с очевидностью, что он не может выиграть этот конфликт", сказал Байден, тогда Зеленский сможет "решить, как он хочет закончить его" и искать "справедливый мир".

Зеленский же предложил несколько иную формулировку. Как и десятки украинцев, с которыми я разговаривал во время двух поездок в Киев этой осенью, он, похоже, видит врагом не только Путина, но и саму Россию. "У русских будет шанс стать свободными только тогда, когда они ментально победят Кремль", — сказал Зеленский Конгрессу. Он назвал успех Украины победой европейцев — свободного западного мира, к которому Украина хотела присоединиться на протяжении веков. "Российская тирания потеряла контроль над нами. И это больше никогда не повлияет на наше сознание", — сказал Зеленский.

Байдена и Зеленского обоих спросили о мире. Байден как бы подтолкнул своего коллегу-главнокомандующего, сказав, что "вы открыты для достижения справедливого мира" и что конфликт продолжается по вине Путина. "Мы оба хотим, чтобы это военное противостояние закончилось, — сказал Байден. - Оно могло бы закончиться сегодня, если бы у Путина было достоинство... он поступил бы правильно и… вышел из игры. Но этого не произойдет… сейчас".

Зеленский сказал, что у него есть "формула мира", которая, по сути, заключается в том, что Россия должна уйти со всей территории, которую она получила с 2014 года.

Через несколько минут Зеленский добавил более нюансированный ответ: "Справедливого мира я не знаю. Я не знаю, что такое "справедливый мир". Это очень философское понятие. … Для меня, как президента, справедливый мир — это отсутствие компромиссов в отношении суверенитета, свободы и территориальной целостности моей страны, возмещение всего ущерба, нанесенного Россией". Обратите на это место особое внимание: мир и возмещение ущерба - это не одно и то же.

Украинский конфликт отчасти является войной информационной, и визит Зеленского в Вашингтон стал его триумфом в этой области. Он показал миру, как выглядит настоящий герой. Он предложил Соединенным Штатам, своему союзнику, боевой флаг, подписанный украинскими солдатами.

Зеленский правильно расставил свои месседжи: задача на данный момент — пережить жестокую зиму и сохранить "стальной костяк", который похвалил Байден. А Соединенные Штаты должны прислать еще больше вооружения, которое позволит Украине удерживать свои позиции и, где это возможно, отбрасывать россиян и защищать мирных жителей от ракет и беспилотников.

В какой-то момент в следующем году обеим сторонам придется устранять те противоречия, которые остались "под спудом" на этом "военном совете". Между ними потребуется большая ясность и согласие в отношении того, как выглядит украинский успех помимо "абсолютной победы".

А пока примем формулу Зеленского: "Победа, только победа".

Автор: Дэвид Игнатиус (David Ignatius)