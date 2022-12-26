В МИД РФ рассказали о задаче дислоцированных в Белоруссии войск

Минометный расчет вооруженных сил РФ во время учений армий России и Белоруссии, 13 сентября 2017 г.

МИД РФ: российские войска в Белоруссии дадут отпор в случае нападения на союзника Москвы

МОСКВА, 24 декабря/ Радио Sputnik. Российско-белорусская группировка войск призвана дать отпор потенциальному противнику в случае его вторжения в Белоруссию, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"Задача совместной российско-белорусской группировки войск – при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии", – сказал он.

Он напомнил, что в военной доктрине Союзного государства нападение на Белоруссию рассматривается как нападение на Россию, и наоборот.

Для решения задач совместной обороны Москва и Минск решили обеспечить подготовку летчиков к полетам на самолетах, оборудованных боеприпасами со специальной боевой частью, продолжил Галузин.

По данным из открытых источников, в российской военной терминологии специальной боевой частью называют боевую часть с ядерным зарядом.

"В ходе рабочего визита в Минск президента России Владимира Путина 19 декабря было объявлено о решении обеспечить подготовку экипажей боевых самолетов, переоборудованных для возможного применения боеприпасов со специальной боевой частью", – добавил замглавы российского МИД.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в МИД РФ прокомментировали передачу Минску комплексов С-400 и "Искандер".