В МИД РФ рассказали о задаче дислоцированных в Белоруссии войск

МИД РФ: российские войска в Белоруссии дадут отпор в случае нападения на союзника Москвы
МОСКВА, 24 декабря/ Радио Sputnik. Российско-белорусская группировка войск призвана дать отпор потенциальному противнику в случае его вторжения в Белоруссию, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Он напомнил, что в военной доктрине Союзного государства нападение на Белоруссию рассматривается как нападение на Россию, и наоборот.
Для решения задач совместной обороны Москва и Минск решили обеспечить подготовку летчиков к полетам на самолетах, оборудованных боеприпасами со специальной боевой частью, продолжил Галузин.
По данным из открытых источников, в российской военной терминологии специальной боевой частью называют боевую часть с ядерным зарядом.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в МИД РФ прокомментировали передачу Минску комплексов С-400 и "Искандер".