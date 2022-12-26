Минобороны РФ узнало исполнителей биологических программ США на Украине

Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию.

Минобороны РФ назвало основных участников военно-биологических проектов США на Украине

МОСКВА, 24 декабря/ Радио Sputnik. Минобороны РФ получило информацию об исполнителях военно-биологических программ США на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Заявления он сделал на брифинге по итогам Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Он отметил, что ведомство получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Минобороны США (DTRA) о деятельности на Украине.

"В соответствии с документом, исполнителями военно-биологических программ являются Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены. Отчет содержит информацию о трех подрядных организациях Пентагона, личные данные 30 сотрудников лабораторий и семи руководителей из оборонного ведомства США", – рассказал генерал-лейтенант.

Документ, в частности, подтверждает проведение на украинской территории учений с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ.

Кириллов также назвал имена новых высокопоставленных участников военно-биологической программы на Украине.

"Ранее мы представляли материалы, подтверждающие участие (сына президента США Джо Байдена, – ред.) Хантера Байдена и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на территории Украины. Было показано, насколько глубоко сын действующего президента США Хантер Байден вовлечен в финансирование подконтрольной Минобороны США компании Metabiota", – отметил он.

Некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы, подчеркнул генерал.

"Среди них бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle, Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer, и многие другие", – перечислил начальник войск РХБЗ.

Этим людям следует задать вопрос, почему американские власти тратят деньги налогоплательщиков на незаконные военно-биологические исследования в других странах по всему миру, подчеркнул Кириллов.

Факт работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном лабораториях Украины подтвердил бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер, рассказал генерал.

Сейчас американское Минобороны переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в страны Центральной Азии и Восточной Европы, продолжил Кириллов.

"По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Особый интерес для американского военного ведомства представляют государства, на территории которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции", – цитирует РИА Новости начальника войск РХБЗ.

По словам Кириллова, полученные документы дополняют и подтверждают информацию, полученную в ходе специальной военной операции на Украине.

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