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РИА Новости

МИД РФ: переданные Белоруссии С-400 и "Искандер" повысят эффективность ПВО

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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Замглавы МИД РФ: передача Минску комплексов С-400 и "Искандер" повысит эффективность ПВО

МОСКВА, 24 декабря/ Радио Sputnik. Развертывание на территории Белоруссии комплексов С-400 и ракетных установок "Искандер" повысит эффективность совместной системы противовоздушной обороны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вооруженные силы республики получили новейшие образцы российского вооружения.

"Это должно повысить боеспособность белорусской армии и эффективность работы единой российско-белорусской системы противовоздушной обороны", – сказал Галузин.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Лукашенко предупредил о возможной агрессии против Белоруссии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
С-400 Триумф
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