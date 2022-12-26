МО РФ: спецслужбы и фарм-гиганты США курируют военно-биологические программы на Украине

Как заявили в российском ведомстве, эти сведения содержатся в расширенном отчете Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения о деятельности на Украине

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минобороны России имеет в своем распоряжении документ с именами всех ключевых фигурантов украинской военно-биологической программы. Об этом заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, перечислив имена упомянутых людей.

"Среди них - бывший директор DTRA [Агентство по сокращению угрозы оружия массового поражения, Defense Threat Reduction Agency] Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Френсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfiser и многие другие", - сообщил Кириллов.

По его словам, данные сведения содержатся в расширенном отчете DTRA о деятельности на Украине. "Все они, так или иначе, являются выгодоприобретателями биологических проектов Пентагона и связаны с демократической партией США, лидеры которой выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты", - подчеркнул Кириллов.

Он также заявил, что именно этим людям следует адресовать вопрос, почему средства налогоплательщиков тратятся на незаконные военно-биологические исследования на Украине и в других странах по всему миру.