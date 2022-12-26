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ТАСС

Россия представила доказательства работы Украины и США с компонентами биооружия

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Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как заявил начальника войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, в качестве аргументов были продемонстрированы видеоматериалы с позицией экспертов и показания очевидцев и участников программ Минобороны США по сокращению военной угрозы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минобороны России на полях Девятой обзорной конференции государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве провело брифинг, где представило доказательства ведения Украиной при поддержке США работ с компонентами биологического оружия. Об этом заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Были представлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций", - заявил Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, в качестве аргументов были продемонстрированы видеоматериалы с позицией экспертов из РФ и других стран и показания очевидцев и участников программ Управления Минобороны США по сокращению военной угрозы. "Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института Сухопутных войск США Ричард Бошер, который еще раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях", - отметил он.

По его словам, в качестве аргументов были продемонстрированы видеоматериалы с позицией экспертов из РФ и других стран и показания очевидцев и участников программ Управления Минобороны США по сокращению угрозы оружия массового поражения. "Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института Сухопутных войск США Ричард Бошер, который еще раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях", - отметил он.

Кириллов подчеркнул, что выступление РФ заставило многие страны задуматься о рисках взаимодействия с Вашингтоном в военно-биологической сфере и по-новому взглянуть на необходимость и целесообразность такого сотрудничества. 

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