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РИА Новости

В МИД РФ назвали катастрофой планы накачать Молдавию натовским оружием

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Здание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

Замглавы МИД РФ Галузин: безрассудное накачивание Молдавии оружием НАТО ведет к катастрофе

МОСКВА, 24 декабря/ Радио Sputnik. Безрассудное накачивание Молдавии натовскими вооружениями дестабилизирует ситуацию в регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин.

По его словам, подобные действия стран Запада не способствуют обеспечению безопасности Молдавии, а "приближают к катастрофе".

Замглавы российского внешнеполитического ведомства призвал Кишинев не повторять печальный опыт Киева в этом вопросе.

"Активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах является фактором, в большей степени подрывающим безопасность самой Молдавии. Как показывает опыт, безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а напротив, приближает к катастрофе... Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчетливо", – сказал дипломат агентству.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску ранее заявлял, что с учетом ситуации в области безопасности страна находится в очень сложной ситуации, поэтому республике нужно усилить свои оборонные возможности.

Кишинев в этой связи рассчитывает на активизацию военного сотрудничества с Румынией, Германией и Францией.

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава Совбеза Молдавии обвинил Россию в подготовке "вторжения" в республику.

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Страны
Германия
Молдавия
Россия
Румыния
Украина
Франция
Проекты
NATO
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