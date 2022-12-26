В МИД РФ назвали катастрофой планы накачать Молдавию натовским оружием

Замглавы МИД РФ Галузин: безрассудное накачивание Молдавии оружием НАТО ведет к катастрофе
МОСКВА, 24 декабря/ Радио Sputnik. Безрассудное накачивание Молдавии натовскими вооружениями дестабилизирует ситуацию в регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин.
По его словам, подобные действия стран Запада не способствуют обеспечению безопасности Молдавии, а "приближают к катастрофе".
Замглавы российского внешнеполитического ведомства призвал Кишинев не повторять печальный опыт Киева в этом вопросе.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску ранее заявлял, что с учетом ситуации в области безопасности страна находится в очень сложной ситуации, поэтому республике нужно усилить свои оборонные возможности.
Кишинев в этой связи рассчитывает на активизацию военного сотрудничества с Румынией, Германией и Францией.
Ранее радио Sputnik сообщило, что глава Совбеза Молдавии обвинил Россию в подготовке "вторжения" в республику.