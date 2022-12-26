Опыт киберспорта может быть использован в ВС России, заявил депутат

Депутат Хамитов: опыт киберспорта с дронами может быть использован в ВС России

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Опыт киберспортсменов по использованию дронов может быть использован в ВС РФ, это обсудит рабочая группа по высокотехнологичным видам спорта с министерством обороны, заявил РИА Новости заместитель председателя думского комитета по спорту Амир Хамитов.

БПЛА получили в последнее время активное развитие и применение, в будущем использование подобных технологий во время выполнения военных задач будет расширяться, и уже сейчас это требует определенных навыков у операторов беспилотников, поэтому комплексная подготовка специалистов по ним крайне важна, рассказал парламентарий.

"Мы обратились к министру обороны Сергею Шойгу с предложением организовать совместное рабочее совещание, в рамках которого предлагается обсудить накопленный не только членами рабочей группы - представителями высокотехнологичных видов спорта - опыт, но и определить то, как этот опыт может быть эффективно применим министерством для реализации целей Вооруженных сил России", - сообщил Хамитов.

В свою очередь, министерство очень оперативно откликнулось на наше предложение, отметил он. Кроме того, он сообщил, что 29 октября этого года во время выездного совещания рабочей группы в Уфе к деятельности рабочей группы присоединилась Федерация дрон-рейсинга России.

"Уже 26 декабря совместно с представителями министерства обороны, Федерации дрон-рейсинга России и специалистами по БПЛА мы проведем рабочее совещание на площадке военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина", - отметил депутат.