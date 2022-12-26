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Известия.ru

В ДНР не увидели опасности в поставках Patriot Киеву

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

В ДНР заявили, что комплексы Patriot представляют проблему только в новейшей модификации

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые США собираются поставлять на Украину, представляют собой проблему только в новейшей модификации. Об этом рассказали 24 декабря в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Первые две модификации Patriot — РАС-1 и РАС-2 — зарекомендовали себя как крайне неэффективные системы еще в Ираке даже против старых видов ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс. — Ред.)», — цитирует ведомство ТАСС.

При этом отмечается, что новейшую модель комплекса РАС-3 пока никто в бою не видел. Как сообщили в ведомстве, она оснащена радаром AN/MPQ-65, который в состоянии засекать маловысотные и малоразмерные цели на расстояниях от 70 км.

В ведомстве подчеркнули, что поставка этих комплексов на Украину является вынужденной мерой, потому что большую часть ПВО уничтожила российская армия.

«Но проблемы она создаст именно за счет этого радара, так как даже простое повышение осведомленности ЗРК в первом эшелоне может повысить число наших сбитых крылатых ракет, а это досадно — они всё же дорогостоящие. Мы, конечно, развалим и это, но задача не самая простая, особенно в случае с РЛС», — добавил представитель Народной милиции.

Ранее в этот день директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов заявил, что к управлению американскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, которые вошли в новый пакет военной помощи Киеву, могут подключить военнослужащих НАТО. Он объяснил, что комплекс Patriot — достаточно сложная система вооружений, и для обслуживания одного такого комплекса требуется от 70 до 90 человек. По его словам, на обучение обслуживания комплекса необходимо около полугода.

22 декабря издание Politico сообщило, что Пентагон планирует обучать служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с ЗРК Patriot на военной базе в США. По информации источников издания, на обучение отводится несколько месяцев.

21 декабря в Белом доме заявили, что поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в США с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

Как отметил президент России Владимир Путин, американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Ирак
Россия
США
Украина
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
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NATO
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