Российский летчик рассказал о работе на самолете Су-34 в зоне СВО

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 в зоне спецоперации по защите населения Донбасса круглосуточно несут дежурство на аэродромах базирования. Кадры работы боевых самолетов опубликовали в Минобороны России.

Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных сил (ВС) России в любое время суток и любых погодных условиях.

Боевые вылеты осуществляются с ракетным вооружением различного класса.

«При выполнении боевых вылетов осуществляем прикрытие штурмовой авиации, поиск наземных объектов, их распознавание и уничтожение. Морально-психологическое состояние в коллективе боевое, все настроены на работу, никто не жалуется. Специальная военная операция дает колоссальный боевой опыт», — говорит летчик Даниил.

Военный отметил, что, выполняя задачи, он приобретает новые навыки, а также испытывает новые способы ведения боевых действий.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российская авиация в ходе специальной военной операции России делает всё вовремя и грамотно, внося существенный вклад в эффективность действий войск. Президент отметил, что отлично воюют и штурмовики, показывают очень хорошие результаты «сушки» — Су-34, Су-35.

Ранее, 1 декабря, оборонное ведомство опубликовало видео работы экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34.

До этого, 2 ноября, штурман экипажа Су-34 Айдар рассказал, что его экипаж выполнял задачи по прикрытию союзных сил и подавлению средств ПВО противника в районе линии боевого соприкосновения. Он отметил успех выполненного задания.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».