Telegraph: Великобритания увеличит размер военного бюджета в условиях конфликта на Украине

Правительство намерено не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в сферу обороны из-за высокой инфляции, сообщила газета

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено увеличить размер военного бюджета на фоне конфликта на Украине, чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в сферу обороны из-за высокой инфляции. Об этом в пятницу вечером сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По их сведениям, Минфин Соединенного Королевства согласился с доводами главы Минобороны Бена Уоллеса о недопустимости сокращения реальных военных расходов. Ожидается, что министр финансов Джереми Хант выступит с соответствующим объявлением весной 2023 года при представлении бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 апреля). По оценкам аналитиков, во избежание сокращения реальных военных расходов бюджет Минобороны на 2024-2025 годы должен увеличиться как минимум на £1,5 млрд ($1,8 млрд) - с £48,6 млрд ($58,6 млрд) до £50,1 млрд ($60,4 млрд) ежегодно.

В 2019 году в своем предвыборном манифесте правящая Консервативная партия Великобритании обещала каждый год повышать расходы на оборону на уровень инфляции плюс 0,5 процентных пункта. Это было возможно при двухпроцентном показателе инфляции, который тогда прогнозировали на ближайшие годы. Однако сейчас, когда инфляция в стране составляет 10,7% по сравнению с прошлым годом (высочайший показатель за последние почти 40 лет), выполнить обещания будет сложно, считает газета.

Предшественники нынешнего премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака - Борис Джонсон и Лиз Трасс - обещали повысить уровень оборонных расходов страны до 2,5% к 2025 году и до 3% к 2030 году. Однако новый глава правительства таких обещаний не давал. Как ранее указывала The Daily Telegraph, чтобы выйти на трехпроцентный показатель оборонные расходы за восемь лет надо будет увеличить почти вдвое - до £93 млрд ($112 млрд) в год.