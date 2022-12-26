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ТАСС

В Минобороны заявили, что апробируют технологии ИИ на отечественной элементной базе

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: techcult.ru

В большинстве задач, которые необходимы, технологии справляются, отметили в ведомстве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ постоянно проводит апробацию работы технологий искусственного интеллекта (ИИ) на отечественной элементной базе, поскольку соответствующее требование выдвигается к проектам для их включения в реестр научно-технологического задела, рекомендованного для работ по гособоронзаказу (ГОЗ). Об этом ТАСС сообщил начальник группы технического зрения и синтеза данных Управления развития технологий ИИ ведомства Андрей Полудневич.

"Существует мнение, что технологии искусственного интеллекта функционируют только на иностранных комплектующих - это неправда. Мы постоянно проводим апробации технологий ИИ на нашей элементной базе, и в большинстве задач, которые необходимы, технологии справляются", - сказал он, отметив, что возможность реализации технологий отечественной элементной базы является одним из двух условий, предъявляемых к проектам.

Вторым требованием является актуальность, сказал Полудневич. "Технологии, которые использовались в 1970-х, 1980-х, 1990-х и даже в 2010-х годах, стремительно устаревают и в плане точности, и в плане адаптации. <...> Те нейронные сети, которые были в 2019 году и в 2022 году, - это абсолютно разные технологии. Последние работают быстрее, эффективнее и качественнее", - пояснил представитель военного ведомства.

Ранее начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов сообщил о создании реестра технологий искусственного интеллекта, который будет рекомендован в работах по гособоронзаказу. 

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