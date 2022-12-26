Конец украинского кризиса не скоро. Визит Зеленского в США подтвердил это

Evrensel: затягивая конфликт, Запад хочет принудить Россию к "справедливому миру"

Визит Зеленского в США нацелен на передачу мощного сигнала миру о том, что США якобы имеют превосходство в борьбе с Россией, пишет Evrensel. Вашингтон намеренно затягивает украинский кризис, чтобы заставить Москву согласиться на все условия Запада. Так что скорого конца конфликта ждать не стоит, считает автор статьи.

Юджель Оздемир

Главный пункт мировой повестки дня начиная с 22 декабря — визит президента Украины в США. Зеленский, впервые отправившийся в зарубежную поездку на 300-й день военного конфликта, начавшегося с операцией России на Украине 24 февраля, как и ожидалось, был восторженно встречен президентом Джо Байденом и rонгрессом США.

Зеленский, который 300 дней упорно трудился в направлении защиты и продвижения региональных интересов США, должен был быть каким-то образом вознагражден Вашингтоном. Тот факт, что расчет России на Украине не сработал, отметили в США с видом победителей. Можно сказать, что основные сигналы, прозвучавшие на совместной пресс-конференции, заключались в том, что Украина не сдалась России, а Москва не достигла своих целей в результате боевых действий.

Ранее лидеры многих европейских стран приезжали в Киев и встречались с Зеленским в знак солидарности после продолжительных поездок на поезде. Байден же продемонстрировал солидарность только в марте, посетив американских военных в польском городе Жешув, в 80 километрах от границы с Украиной. Американский лидер отказался ехать в Киев из соображений безопасности.

Если целью был ответный визит, то Зеленский должен был посетить Байдена не в первую, а в последнюю очередь. Однако, поскольку главный вопрос заключается в том, каким будет дальнейший ход военного конфликта, естественно, в первую очередь следовало побывать в стране, которая оказывает наибольшую поддержку против России.

Судя по выступлениям на совместной пресс-конференции и комментариям в средствах массовой информации накануне визита, никакого форсирования мирного и переговорного процесса с Москвой на горизонте не предвидится. Наоборот, похоже, за основу взята стратегия затягивания вооруженного противостояния и принуждения России сесть за стол переговоров с помощью военных достижений.

Первым важным признаком этого служит заявление США о передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Согласно информации, предоставленной СМИ министерством обороны США, новый пакет военной помощи в размере 1,85 миллиарда долларов включает поставку Patriot. Эта система ПВО с радиусом действия до 160 километров может сыграть важную роль в отражении атак российской авиации. В частности, можно предотвратить разрушение инфраструктуры ракетами в столичном Киеве и его окрестностях. Когда и как будут отправлены Patriot, пока неясно. Немецкая пресса уже начала писать о том, что украинские военные будут обучаться Patriot в Германии.

Таким образом, общая военная помощь, оказанная США Украине с начала военного конфликта, достигла 21,9 миллиарда долларов. Кроме того, в бюджете, обсуждаемом в Палате представителей США, Украине запланирована экономическая помощь в размере 45 миллиардов долларов. Если бюджет пройдет через Палату представителей, в которой республиканцы составляют большинство, то эта сумма будет иметь весьма большое значение для Киева.

Зеленскому, которого встречали в Вашингтоне как настоящего героя, американская администрация дала большую часть того, что от нее хотели. За исключением предоставления боевых самолетов для обеспечения обороны с воздуха. На вопрос на эту тему Байден дал понять, что не собирается делать это, отметив: "Если мы дадим Украине все, что она хочет, в ЕС и НАТО возникнет раскол".

Изменят ли ход военного конфликта Patriot, предоставленные Зеленскому в качестве "гостевого подарка", неясно. В тот день, когда начался визит Зеленского в США, Путин принял участие в совещании министерства обороны в Москве и продолжил говорить о том, что Россия не откажется от изначальных целей. Визит российского лидера в Белоруссию на днях и связанная с ним военная активность были прокомментированы как подготовка к началу новой наступательной операции против Украины через Белоруссию. Кроме того, на том же совещании министр обороны Шойгу объявил, что численность военнослужащих будет увеличена до 1,5 миллиона человек.

Россия стремится перейти к переговорному процессу, удерживая под контролем регионы Украины, которые она присоединила к себе путем референдума, прежде всего Донецк и Луганск. А США стремятся к тому, чтобы Зеленский сел за стол переговоров с сильными позициями, получив назад ранее контролируемые территории. Об этом прямо заявило министерство обороны США. Именно это имел в виду и Байден, когда говорил о "справедливом мире" на совместной пресс-конференции.

Несомненно, этот военный конфликт протекает не столько между Украиной и Россией, сколько между США и Россией на украинском поле. Отныне картина проясняется. Поэтому Байден, принимая Зеленского в Белом доме, дал как народу США, так и народам мира, мощный сигнал о превосходстве в этом конфликте. В связи с этим он обратил внимание на необходимость укрепления союзов и того, что необходимо делать на следующем этапе.

События показывают, что США и их союзники заняли важную позицию в плане приближения к границам России. Москва, чтобы отразить это приближение, стремится завоевать новые рубежи, используя в том числе суровые зимние условия. Поэтому окончание военного конфликта за короткое время было бы неожиданностью. А по мере затягивания конфликта цена для народов региона, очевидно, будет кратно увеличиваться.