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ТАСС

WSJ: Песков отверг утверждения, что Путин получает "искаженные" данные о ходе СВО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Согласно утверждению газеты, президент РФ каждое утро получает сводку данных о СВО в письменном виде, при этом предоставляемая ему информация "тщательным образом выверяется, чтобы подчеркнуть успехи и преуменьшить неудачи"

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что российский лидер Владимир Путин якобы получает "искаженную информацию" о ходе специальной военной операции (СВО). Комментарий Пескова приводится в статье, опубликованной в пятницу на сайте издания.

"Президент, как и раньше, получает информацию из разных источников, - приводит WSJ слова пресс-секретаря президента РФ. - Любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности".

Согласно утверждению WSJ, Путин каждое утро получает сводку данных о ходе СВО в письменном виде, при этом предоставляемая ему информация, по утверждениям источников газеты, "тщательным образом выверяется с тем, чтобы подчеркнуть успехи и преуменьшить неудачи". Как утверждает WSJ, поступающие с полей данные о ходе СВО обрабатывают специалисты ФСБ, после чего они перенаправляют их экспертам Совета безопасности РФ. Те, в свою очередь, передают информацию секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, который предоставляет ее российскому лидеру. Издание утверждает, что вследствие этого данные зачастую оказываются устаревшими "на несколько дней".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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