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ТАСС

Путин в Туле посетил завод "Щегловский вал"

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АО «Щегловский вал»
АО «Щегловский вал».
Источник изображения: vpk-news.ru

Президент осмотрел вооружения, которые производит предприятие

ТУЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу начал рабочую поездку в Тулу с посещения машиностроительного завода "Щегловский вал", который занимается производством передовых вооружений.

Глава государства в сопровождении губернатора Тульской области Алексея Дюмина и гендиректора предприятия Алексея Вислогузова осмотрел цеха, где ему представили образцы управляемых снарядов, мин и ракет для различных видов вооружения, в частности "Корнет-ЭМ". Также Путин осмотрел различные модели зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", в том числе арктическую модель.

В одном из цехов президенту продемонстрировали модернизированное боевое отделение БМП-2. Одну из машин Путин осмотрел, поднявшись по ступеням подставки, которую используют рабочие на производстве. Вислогузов рассказал о номенклатуре военной продукции, объемах и сроках выполнения заказов.

"Заканчиваете уже?" - поинтересовался Путин у работников, занятых на обслуживании одной из боевых машин пехоты, в завершение посещения предприятия. Рабочие ответили утвердительно.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин в Туле также проведет совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса.

"Щегловский вал" образован в 2001 году, серийный выпуск продукции начал в 2004 году. Входит в структуру АО "НПО "Высокоточные комплексы" (ГК "Ростех"). По состоянию на декабрь 2022 года общая численность работников превышает 2,4 тыс. человек. Завод производит боевые машины ЗРПК "Панцирь-С" и "Панцирь-С1" (а также станции обнаружения целей и многофункциональные радиолокационные станции из состава БМ ЗРПК), боевые отделения "Бахча" и "Бережок", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ" на базе автомобилей "Тигр", боевые модули из состава ЗРПК "Панцирь-М" морского базирования. На заводе изготавливаются и опытные образцы военной техники, в том числе необитаемые боевые отделения и боевые модули "Эпоха", "Курганец", "Бумеранг", "Армата". Кроме того, "Щегловский вал" осваивает работу по капитальному ремонту и модернизации боевых машин. 

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БМД-3
БМП-2
БМП-2М
Корнет
Персоны
Путин Владимир
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