ОАК планирует сдать первый построенный с нуля ракетоносец Ту-160М в 2022 году

Как отметил глава корпорации Юрий Слюсарь, ракетоносец представляет собой "глубоко модернизированный самолет" на базе Ту-160 с новыми возможностями и функционалом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М будет сдан в текущем году. Об этом в пятницу сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Это глубоко модернизированный самолет на базе Ту-160 с новыми возможностями, новым функционалом. И у нас два направления: мы и параллельно модернизируем существующий парк самолетов Ту-160, и параллельно в Казани наладили производство, и в этом году сдаем первый серийный самолет Ту-160М в новом лице, который уже пополнит флот дальней авиации", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

В августе в интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2022" Слюсарь сообщил о сохранении планов по передаче Минобороны России первого построенного с нуля Ту-160М. 12 января 2021 года с аэродрома Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев", входит в состав ОАК) такой самолет совершил первый полет. Он проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут.

Ту-160М (по кодификации НАТО - Blackjack) является усовершенствованной версией разработанного еще в СССР Ту-160. Среди летчиков получил прозвище "Белый лебедь". Наряду с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка дальней авиации ВКС России. Ту-160 - самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, самый тяжелый боевой самолет в мире, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Он был создан в ответ на появление в США межконтинентального бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer.

В апреле 2015 года министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал распоряжение с нуля возобновить производство бомбардировщика Ту‑160. При этом самолет должен был быть глубоко модернизирован по сравнению с экземплярами, которые уже находились на вооружении. Фактически речь шла о создании нового самолета. Одна из причин обновления программы производства - необходимость создания принципиально нового авиационного ударного комплекса следующего поколения.