Число предприятий ОПК на Ставрополье увеличилось в десять раз в 2022 году

В регионе открылись новые предприятия по выпуску армейской экипировки - одежды, термобелья, спальных мешков и так далее

ТАСС, 23 декабря. Количество предприятий, производящих продукцию для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выросло с четырех до 42 на Ставрополье в 2022 году. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы начинали этот год - у нас было четыре предприятия в ОПК (производства для обеспечения нужд оборонно-промышленного комплекса - прим. ТАСС), сейчас их 42. Выпускаемая продукция - от диодов, радиостанций, пластин для бронежилетов, всего, что необходимо для обмундирования, и до носочков. Спасибо нашему бизнесу - предприниматели откликнулись и работают в три смены", - сказал он.

После начала специальной военной операции часть предприятий оборонно-промышленного комплекса на Ставрополье начали наращивать объемы производства и ассортимент продукции. В регионе открылись новые предприятия по выпуску армейской экипировки - одежды, термобелья, спальных мешков и так далее. "Военторг" за три месяца создал на Ставрополье производственный комплекс по изготовлению экипировки мощностью более 100 тыс. единиц продукции в месяц. Площадка открылась в декабре 2022 года.