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РИА Новости

Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями, участвующими в спецоперации

ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации, указал предприятиям обороно-промышленного комплекса на необходимость обратной связи с войсками.

"Отдельный и крайне важный вопрос - это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции", - сказал Путин, открывая совещание.

Он отметил, что сегодня специалисты многих предприятий ОПК выезжают на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй, а конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик.

"Такой механизм обмена информацией для повышения качества военной продукции, поставляемой для специальной военной операции, должен быть постоянным и максимально эффективным", - добавил Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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2 комментария
№1
26.12.2022 11:14
Путин  сам  или с  помощью  ассистентов  умеет  ставить задачи, но  не  выбирать исполнителей  ответственных  по  конкретным направлениям! Увы, найти нужных людей , озадачить, спросить за  выполненное  никак  не  получается! И не только в оборонзаказе!
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№2
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