Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации

Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями, участвующими в спецоперации

ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации, указал предприятиям обороно-промышленного комплекса на необходимость обратной связи с войсками.

"Отдельный и крайне важный вопрос - это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции", - сказал Путин, открывая совещание.

Он отметил, что сегодня специалисты многих предприятий ОПК выезжают на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй, а конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик.

"Такой механизм обмена информацией для повышения качества военной продукции, поставляемой для специальной военной операции, должен быть постоянным и максимально эффективным", - добавил Путин.