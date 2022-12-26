Владимир Путин провел в Туле совещание с руководителями организаций ОПК

ЦАМТО, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в Туле провел совещание с руководителями организаций ОПК России по обеспечению потребностей ВС России, задействованных в СВО.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Мы встречаемся с вами в легендарном городе, в городе оружейников – в Туле. Здесь собрались руководители компаний, предприятий, которые расположены на всей территории России – от Дальнего Востока, Сибири, Урала до европейской части.

Только что мы с губернатором осмотрели Конструкторское бюро приборостроения, где разрабатывается высокоточное и другое оружие, в том числе и бронетехника, а сейчас, конечно, обсудим все темы, которые нас волнуют, занимают, и которыми мы с вами на протяжении последних месяцев занимаемся достаточно интенсивно.

Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки. Кроме того, важно совершенствовать, значительно улучшать характеристики вооружения и оснащения наших бойцов с учетом полученного боевого опыта.

Сегодня жду от вас соответствующих докладов после наших предыдущих встреч – с некоторыми коллегами отдельно и все вместе, помните, мы встречались. Хотел бы услышать от вас предложения по решению проблемных вопросов, – их не может не быть в такой объемной, масштабной работе, – и предложения по тому, как мы будем двигаться, что мы будем делать для того, чтобы этих проблем было как можно меньше.

Отдельный и крайне важный вопрос – это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции. Я знаю, говорил недавно об этом – вчера, по-моему, что ваши специалисты, инженеры многих предприятий выезжают прямо на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй, проверяют, как она работает, как действует, как воюет, а конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик, как сегодня мы видели на предприятии, которое посетили.

Подчеркну: такой механизм обмена информацией для повышения качества военной продукции, поставляемой для специальной военной операции, должен быть постоянным и максимально эффективным. Такая практика сложилась уже давно, в том числе и при применении нашего оружия в борьбе с бандами террористов в Сирии. Я знаю, что и в Сирию ваши сотрудники, коллеги выезжали, прямо на месте принимали решения, работали, и эта работа была весьма эффективной и продолжается весьма эффективно.

И конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, как и в этом году, в 2023-м задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме.

В завершение хочу поблагодарить руководителей и коллективы предприятий ОПК за добросовестный труд, за реальный вклад в укрепление обороноспособности, безопасности России, пожелать вам успехов на благо Родины и нашего народа.

Пожалуйста, Денис Валентинович Мантуров начнет.

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