Путин подчеркнул важность контроля за качеством выпускаемых в РФ вооружений

Как отметил президент, ему известно, что специалисты и инженеры многих предприятий "выезжают прямо на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй, проверяют, как она работает, как действует, как она воюет"

ТУЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность взаимодействия предприятий ОПК с военнослужащими - участниками СВО для контроля качества вооружений.

"Отдельный и крайне важный вопрос - это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции", - обратил внимание глава государства на совещании с руководством предприятий оборонной промышленности в пятницу.

Он добавил, что ему известно о том, что специалисты и инженеры многих предприятий "выезжают прямо на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй, проверяют, как она работает, как действует, как она воюет". Вместе с тем, отметил Путин, конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик.

"Подчеркну, такой механизм обмена информацией для повышения качества военной продукции, поставляемой для СВО, должен быть постоянным и максимально эффективным", - указал президент.

По его словам, такая практика сложилась уже давно, в том числе при применении отечественного оружия при борьбе с террористами в Сирии, когда российские специалисты выезжали в эту страну и "прямо на месте принимали решения, работали". "И эта работа была весьма эффективной, и продолжается весьма эффективно", - заключил Путин.