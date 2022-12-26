Путин обратил внимание на важность эффективности обмена информацией

Путин: механизм обмена информацией предприятий ОПК и подразделений должен быть эффективным

ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Механизм обмена информацией предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и подразделений, участвующих в специальной военной операции, должен быть максимально эффективным для повышения качества работы, такая практика применялась и в Сирии, заявил президент России Владимир Путин.

"Отдельный и крайне важный вопрос - это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции. Подчеркну, такой механизм обмена информацией для повышения качества военной продукции, поставляемой для специальной военной операции, должен быть постоянным и максимально эффективным. Ну, такая практика сложилась уже давно, в том числе и при применении нашего оружия при борьбе с бандами террористов в Сирии", - сказал Путин на совещании с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса.

Президент отметил профессионализм сотрудников предприятий ОПК и инженеров, которые выезжают на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй, проверяют, как она работает, действует, воюет, конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик.

Путин в пятницу прибыл в Тулу, где ознакомился с работой машиностроительного завода "Щегловский вал", на котором производятся боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" на базе автомобиля "Тигр".