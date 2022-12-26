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РИА Новости

Путин выразил надежду на полное исполнение гособоронзаказа

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Путин выразил надежду, что гособоронзаказ удастся исполнить в полном объеме

ТУЛА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса выразил надежду, что гособоронзаказ будет исполнен в полном объеме.

"Конечно, рассчитываю, что как и в предыдущие годы, в этом году, в 2023-м, задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной специальной техники будут выполнены в полном объеме", - сказал он.

Путин в октябре подписал указ о создании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Согласно указу, совет решает вопросы формирования цен на товары и услуги, необходимые для обеспечения в ходе специальной военной операции потребностей армии, определяет целевое задание по обеспечению российских войск вооружением, его ремонту, оказывает содействие в создании военной инфраструктуры.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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