Путин назвал обеспечение вооружением главной задачей предприятий ОПК

Путин назвал быстрое обеспечение частей вооружением главной задачей предприятий ОПК

ТУЛА, 23 дек — РИА Новости. Важнейшая задача оборонных предприятий — обеспечить все подразделения и передовые части вооружением, заявил президент Владимир Путин на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации.

"Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества. В короткие сроки", — сказал он.

Путин указал, что важно совершенствовать характеристики вооружений и оснащения армии с учетом полученного боевого опыта. Он назвал очень важным вопросом обеспечение предприятий ОПК обратной связью с подразделениями, участвующими в спецоперации по защите Донбасса.

"Подчеркну, такой механизм обмена информацией для повышения качества военной продукции, поставляемой для специальной военной операции, должен быть постоянным и максимально эффективным. Ну, такая практика сложилась уже давно, в том числе и при применении нашего оружия при борьбе с бандами террористов в Сирии", — добавил президент.

Путин отметил профессионализм сотрудников предприятий ОПК и инженеров, которые выезжают для работы на передовую. Там сотрудники отрасли помогают быстро восстанавливать поврежденную технику и возвращать ее в строй. Конструкторы проверяют машины в полевых условиях и вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик.

Глава государства также выразил надежду, что гособоронзаказ в 2023 году будет исполнен в полном объеме.

Кроме того, на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации, президент заслушает доклады руководителей предприятий ОПК и их предложения по устранению проблемных вопросов.

Сегодня Путин прибыл в Тулу, где ознакомился с работой машиностроительного завода "Щегловский вал", на котором производятся боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" на базе автомобиля "Тигр".

Президент в сопровождении губернатора Тульской области Алексея Дюмина и гендиректора предприятия Алексея Вислогузова осмотрел цеха, где ему представили образцы управляемых снарядов, мин и ракет для различных видов вооружения, в частности, "Корнет-ЭМ". Также Путину продемонстрировали различные модели зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", в том числе арктическую модель.

В одном из цехов президенту показали модернизированное боевое отделение БМП-2. Одну из машин Путин осмотрел, поднявшись по ступеням подставки, которую используют рабочие на производстве. Вислогузов рассказал о номенклатуре военной продукции, объемах и сроках выполнения заказов.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.