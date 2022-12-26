Индонезия позвала Россию, КНДР и США участвовать в военно-морских учениях «Комодо»

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Военно-морские силы Индонезии обратились с приглашением к Российской Федерации, а также США, Канаде, КНДР, Южной Корее и целому ряду других государств принять участие в военных учениях «Комодо». Всего приглашения получили 47 стран мира. Об этом сообщает индонезийское информационное агентство ANTARA.

Как заявил адмирал ВМС Индонезии Денни Прасетио, Индонезия прекрасно понимает наличие конфликта между КНДР и Южной Кореей, но препятствий для участия обоих государств в многонациональных учениях в стране не видят.

Напомним, что те учения, на которые приглашают Россию, проводятся каждые два года. Первые учения «Комодо» стартовали в 2014 году. Южная Корея участвовала в учениях в октябре 2021 года в качестве наблюдателя. Сейчас Сеул пока не подтвердил свою готовность принимать участие в маневрах.

Российское агентство РИА Новости приводит слова Рахакундини Бакри Конни, которая занимает пост советника по вопросам безопасности правящей Демократической партии борьбы Индонезии. Она рассказывает, что 19 декабря 2022 г. в Индонезии сменился командующий вооруженными силами страны.

Эту должность занял адмирал Юдо Маргоно. Он сменил на ней генерала Мухаммеда Андику Перкасу, который считался ориентированным на Запад военачальником. Теперь Индонезия может пересмотреть свою военно-политическую стратегию в сторону более тесного сотрудничества с Россией, в том числе и в военно-техническом направлении. Учитывая, что Индонезия – огромная по численности населения и перспективная в экономическом отношении страна, ее пророссийский разворот был бы очень кстати.