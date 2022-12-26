Войти
Военное обозрение

Индонезия позвала Россию, КНДР и США участвовать в военно-морских учениях «Комодо»

310
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Индонезии обратились с приглашением к Российской Федерации, а также США, Канаде, КНДР, Южной Корее и целому ряду других государств принять участие в военных учениях «Комодо». Всего приглашения получили 47 стран мира. Об этом сообщает индонезийское информационное агентство ANTARA.

Как заявил адмирал ВМС Индонезии Денни Прасетио, Индонезия прекрасно понимает наличие конфликта между КНДР и Южной Кореей, но препятствий для участия обоих государств в многонациональных учениях в стране не видят.

Напомним, что те учения, на которые приглашают Россию, проводятся каждые два года. Первые учения «Комодо» стартовали в 2014 году. Южная Корея участвовала в учениях в октябре 2021 года в качестве наблюдателя. Сейчас Сеул пока не подтвердил свою готовность принимать участие в маневрах.

Российское агентство РИА Новости приводит слова Рахакундини Бакри Конни, которая занимает пост советника по вопросам безопасности правящей Демократической партии борьбы Индонезии. Она рассказывает, что 19 декабря 2022 г. в Индонезии сменился командующий вооруженными силами страны.

Эту должность занял адмирал Юдо Маргоно. Он сменил на ней генерала Мухаммеда Андику Перкасу, который считался ориентированным на Запад военачальником. Теперь Индонезия может пересмотреть свою военно-политическую стратегию в сторону более тесного сотрудничества с Россией, в том числе и в военно-техническом направлении. Учитывая, что Индонезия – огромная по численности населения и перспективная в экономическом отношении страна, ее пророссийский разворот был бы очень кстати.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Канада
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.06.2022
США пытаются противостоять Китаю и сдерживать Россию. Сил не хватает
13.12.2021
Азиатский фланг американской обороны
24.02.2014
Азиатско-тихоокеанская стратегическая панорама быстро меняется
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
19.05.2010
Новые разработки в области обеспечения безопасности будут продемонстрированы на международном салоне "Комплексная безопасность" в Москве
27.05.2009
Подведены итоги Салона "Комплексная безопасность-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 00:21
  • 40337
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.12 00:18
  • 2
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты
  • 26.12 23:58
  • 77
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 26.12 23:44
  • 2
В основе тактики боя – IT-технологии
  • 26.12 23:24
  • 8
Ростех представил бронированную LADA Niva Legend для эвакуации в полевых условиях
  • 26.12 23:04
  • 1
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
  • 26.12 15:20
  • 2
Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации
  • 26.12 12:13
  • 0
ВСУ продолжает усиливать группировку войск в северных районах страны
  • 26.12 11:42
  • 0
Что скрывается за «дружескими» объятиями Дуды и Зеленского?
  • 26.12 11:35
  • 1
Военный эксперт назвал ЗРС, способные сбивать гиперзвуковые ракеты
  • 26.12 11:11
  • 1
Глава Минобороны РФ прибыл на оборонные предприятия Ижевска с проверкой
  • 26.12 11:07
  • 5
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 26.12 08:21
  • 1
Путин назвал обеспечение вооружением главной задачей предприятий ОПК
  • 26.12 08:16
  • 1
Созданный Россией за свой счет для Анголы спутник заработал