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Бак российского «Союза-5» отправили на испытания

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Облик "Союз-5"
Облик "Союз-5".
Источник изображения: Изображение: @Rogozin

Из Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) отправлен бак окислителя стендового блока первой ступени перспективной средне-тяжелой ракеты «Союз-5». Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Роскосмос».

«В 2021-2022 годах были проведены статические испытания опытного образца бака окислителя до разрушения, которые подтвердили заложенные прочностные характеристики изделия, предназначенного для огневых стендовых испытаний», — напомнили в госкорпорации.

Там отметили, что специалисты «Роскосмоса» «испытали корпус бака окислителя для подтверждения прочности конструкции на случай транспортирования автомобильным транспортом».

В декабре госкорпорация сообщила, что в Воронежском центре ракетного двигателестроения проведено испытание жидкостного ракетного двигателя РД-0124МС для второй ступени перспективной ракеты «Союз-5».

В августе «Роскосмос» сообщил, что Научно-производственное объединение «Энергомаш» завершило доводочные испытания двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты «Союз-5».

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  • В новости упоминаются
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
ЦСКБ-Прогресс
Проекты
Союз-5 РН
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