Источник изображения: topwar.ru

Сергей Шойгу понаблюдал за процессом производства стрелкового оружия. Это произошло, когда глава Минобороны РФ прибыл на оборонные предприятия Ижевска с проверкой выполнения государственного заказа.

Такое сообщение поступило от пресс-службы МО России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа в городе Ижевск, где проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса концерна «Калашников»

- сообщили в ведомстве.

Высокопоставленному гостю продемонстрировали новые образцы автоматов, снайперских винтовок, а также высокоточные боеприпасы и переносные зенитные ракетные комплексы. Шойгу показали, как производится конечная сборка стрелкового вооружения.

Источник изображения: topwar.ru

Вместе с министром предприятия отрасли посетил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Источник изображения: topwar.ru

Руководитель «Калашникова» Владимир Лепин заявил Шойгу, что гособоронзаказ на этот год уже выполнен в полном объеме. Министр объявил об его увеличении на следующий год. Лепин заверил гостя, что предприятия концерна с данной задачей справятся.

Концерн «Калашников» специализируется на выпуске стрелкового оружия, высокоточных боеприпасов и другой оборонной продукции. Она хорошо зарекомендовала себя как у российских военных, так и среди зарубежных потребителей.