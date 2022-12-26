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Военное обозрение

Глава Минобороны РФ прибыл на оборонные предприятия Ижевска с проверкой

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Источник изображения: topwar.ru

Сергей Шойгу понаблюдал за процессом производства стрелкового оружия. Это произошло, когда глава Минобороны РФ прибыл на оборонные предприятия Ижевска с проверкой выполнения государственного заказа.

Такое сообщение поступило от пресс-службы МО России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа в городе Ижевск, где проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса концерна «Калашников»

- сообщили в ведомстве.

Высокопоставленному гостю продемонстрировали новые образцы автоматов, снайперских винтовок, а также высокоточные боеприпасы и переносные зенитные ракетные комплексы. Шойгу показали, как производится конечная сборка стрелкового вооружения.

Источник изображения: topwar.ru

Вместе с министром предприятия отрасли посетил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Источник изображения: topwar.ru

Руководитель «Калашникова» Владимир Лепин заявил Шойгу, что гособоронзаказ на этот год уже выполнен в полном объеме. Министр объявил об его увеличении на следующий год. Лепин заверил гостя, что предприятия концерна с данной задачей справятся.

Концерн «Калашников» специализируется на выпуске стрелкового оружия, высокоточных боеприпасов и другой оборонной продукции. Она хорошо зарекомендовала себя как у российских военных, так и среди зарубежных потребителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
26.12.2022 11:11
визиты  высоких надзирающих с персон  никогда  не  способствовали улучшению  работы  предприятий  оборонного  сектора! От таких визитов  только  нервотрепка и потеря  рабочего  времени! Пожарник ничего  в технике и ее  создании  не  понимает как и юрист, который тоже  покатался и посмотрел с  умным  лицом  изображая бурную деятельность! Увы, это не то и лишь бы  не  навредили эти визитеры
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