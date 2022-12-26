Источник изображения: topwar.ru
Сергей Шойгу понаблюдал за процессом производства стрелкового оружия. Это произошло, когда глава Минобороны РФ прибыл на оборонные предприятия Ижевска с проверкой выполнения государственного заказа.
Такое сообщение поступило от пресс-службы МО России.
- сообщили в ведомстве.
Высокопоставленному гостю продемонстрировали новые образцы автоматов, снайперских винтовок, а также высокоточные боеприпасы и переносные зенитные ракетные комплексы. Шойгу показали, как производится конечная сборка стрелкового вооружения.
Источник изображения: topwar.ru
Вместе с министром предприятия отрасли посетил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Источник изображения: topwar.ru
Руководитель «Калашникова» Владимир Лепин заявил Шойгу, что гособоронзаказ на этот год уже выполнен в полном объеме. Министр объявил об его увеличении на следующий год. Лепин заверил гостя, что предприятия концерна с данной задачей справятся.
Концерн «Калашников» специализируется на выпуске стрелкового оружия, высокоточных боеприпасов и другой оборонной продукции. Она хорошо зарекомендовала себя как у российских военных, так и среди зарубежных потребителей.