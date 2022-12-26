Эстония направит Украине очередную партию военной помощи

Киеву передадут индивидуальное снаряжение, в том числе бронежилеты, баллистические пластины для бронежилетов, полевую зимнюю форму, а также беспилотные летательные аппараты, комплекты для чистки оружия и другую амуницию

ВИЛЬНЮС, 23 декабря. /ТАСС/. Эстония отправит на Украину очередную партию военной помощи. Об этом со ссылкой на Минобороны балтийской республики сообщил в пятницу портал национального гостелерадио ERR.

"Украина по-прежнему нуждается в поддержке. Наш пакет помощи сформирован в соответствии с поступившим с Украины запросом", - приводятся в сообщении слова министра обороны Ханно Певкура.

На Украину будет отправлено индивидуальное снаряжение, в том числе бронежилеты, баллистические пластины для бронежилетов, полевая зимняя форма, а также беспилотные летательные аппараты, комплекты для чистки оружия и другая амуниция.

Ранее Эстония передавала Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские средства, средства индивидуальной защиты, сухие пайки, а в сотрудничестве с Германией - два полевых госпиталя и медицинские средства.

В середине ноября канцлер Минобороны Кусти Салм сообщил, что общий объем военной помощи, оказанной Эстонией Украине, приближается к €300 млн.