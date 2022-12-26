Киев считает неубедительными доводы Берлина против поставок танков

Замглавы украинского МИД Андрей Мельник призвал германского канцлера Олафа Шольца пересмотреть свое "сдержанное отношение" к поставкам боевых машин пехоты Marder и танков Leopard, а также отметил, что Украина нуждается и в бронетранспортерах Fuchs, и в боевых машинах Wiesel

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Украина считает неубедительными аргументы, которыми Германия обосновывает отказ поставлять Киеву танки. Об этом заявил в пятницу заместитель главы украинского МИД и бывший посол в Берлине Андрей Мельник в интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland.

"Аргументы, почему танки не поставляются в Украину, на наш взгляд, совсем неубедительны. Если германское правительство не хочет идти на поставки в одиночку, то Германия могла бы играть в этом вопросе ведущую роль на континенте, создать европейский танковый альянс", - сказал дипломат.

Мельник призвал германского канцлера Олафа Шольца пересмотреть свое "сдержанное отношение" к поставкам боевых машин пехоты Marder и танков Leopard, а также отметил, что Украина нуждается и в бронетранспортерах Fuchs, и в боевых машинах Wiesel. "Нам также очень нужны боеприпасы. В основном мы используем западные системы вооружения, а к ним подходят только боеприпасы, произведенные нашими партнерами. Поэтому задача номер один на ближайшие недели и месяцы - обеспечить быстрое поступление этих боеприпасов", - добавил он.

Шольц ранее заявлял, что Германия не будет поставлять вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2, в одностороннем порядке, без координации с партнерами.