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Военное обозрение

Военкоры высказали предложения по поводу того, как прекратить обстрелы Донецка со стороны ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Непрерывные массированные обстрелы Донецка и близлежащих населенных пунктов со стороны ВСУ за последний месяц не только разрушили множество гражданских объектов, но и привели к многочисленным жертвам и ранениям мирных граждан. В росссийском медийном пространстве в связи с этим очень много рассуждений о том, как быстро прекратить украинский террор жителей Донбасса.

Очевидно, что продвижение союзных сил к западным границам ДНР, которое присутствует, но идет с большим трудом, в ближайшее время эту проблему не решит. Да и смещение фронта само по себе лишь будет менять цели для украинских националистов, но не прекратит их террор. Усиление системы ПВО тоже не даст стопроцентного результата. Не существует ЗРК, которые, например, способны сбивать снаряды ствольной артиллерии.

Свое мнение о том, как быстро добиться хотя бы прекращения обстрелов столицы Донецкой республики в авторском телеграм-канале высказал военкор Андрей Руденко.

Очевидно, что российское командование в курсе, какими способами и путями доставляются боеприпасы для РСЗО, из которых ВСУ в основном и обстреливают прифронтовые населенные пункты ДНР. БК доставляются с запада Украины по железной дороге и обычными гражданскими грузовиками. При этом, два пакета снарядов к РСЗО «Град» — это уже целая фура, которую при должной разведке просто так не спрячешь.

В свою очередь, известно и куда в основном приходят составы с боеприпасами. Выгрузка из вагонов происходит на железнодорожных узлах в Краматорске и Красноармейске.

Почему они туда еще приходят лично для меня непонятно!

— задается справедливым вопросом военкор.

Пока не будут уничтожены пути доставки, места выгрузки и хранения боекомплектов, обстрелы Донецка продолжатся. Но как только у противника возникнет дефицит с боеприпасами, удары по гражданским объектам прекратятся в силу очевидной их нецелесообразности и необходимости использовать оставшиеся снаряды непосредственно в военных целях, уверен Руденко.

Вопрос «почему не делаем»остается актуальным

— пишет военкор, добавляя, что «знаем мы и где эти «Грады» стоят, и где они БК хранят».

Свое мнение по этому поводу высказывает и военкор Александр Коц. Отчасти оно совпадает с предложениями его коллеги по планомерному уничтожению логистики подвоза и хранения БК и орудий ВСУ. Плюс, добавляет Коц, необходимо закрывать этот район беспилотниками, чтобы они 24/7 висели в небе в поисках работающих РСЗО противника и мест хранения боеприпасов. Еще лучше, если работой по выявлению и уничтожению орудий ВСУ будут заниматься специальные артиллерийские подразделения, которые не будут отвлекать на решение других задач.

Методы, предложенные военкорами, вроде очевидные, они лежат на поверхности даже для человека, далекого от понимания военной стратегии и тактики. Но почему-то командование ВС РФ никак не может их реализовать, хотя для этого вроде никакой особой политической воли или специальной команды «с самого верха» не требуется.

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1 комментарий
№1
26.12.2022 07:12
Может для решения проблем с обстрелами Донецка туда нужно перевести штаб Восточной группировки?
Желание сохранить свою жизнь заставит генералов наконец принять те явные шаги по нарушению логистики и уничтожению РСЗО и артиллерии ВСУ обстреливающие Донецк.
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