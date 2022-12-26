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Военное обозрение

Вторая серийная ДЭПЛ «Великие Луки» проекта 677 «Лада» спущена на воду в Санкт-Петербурге

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Источник изображения: topwar.ru

Вторая серийная подводная лодка "Великие луки" проекта 677 "Лада" спущена на воду. Торжественная церемония прошла на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи". Об этом сообщает пресс-служба ССЗ.

ДЭПЛ "Великие Луки" была заложена 10 ноября 2006 года под названием "Севастополь", но проблемы с данным проектом привели к тому, что подлодку перезаложили в 2015 году уже под названием "Великие Луки" по доработанному проекту с учетом опытной эксплуатации головной подлодки проекта "Санкт-Петербург".

Первую серийную подлодку проекта "Кронштадт" спустили на воду в 2018 году, после чего достраивали три года, выведя на заводские ходовые испытания в конце 2021 года. В настоящее время субмарина готовится к государственным испытаниям. Головная подлодка проекта "Санкт-Петербург" вошла в состав Северного флота в 2021 году, после 11 лет нахождения в опытной эксплуатации. В настоящее время на "Адмиралтейских верфях" строятся еще две ДЭПЛ проекта 677 – "Вологда" и "Ярославль". Обе субмарины были заложены в один день в июне этого года.

В отличие от головной подлодки, имеющей на вооружении только мины и торпеды, "Кронштадт" и "Великие Луки" получили на вооружение крылатые ракеты "Калибр". Кроме того, обе подлодки оснащены новым, более мощным и менее шумным электродвигателем. Ранее планировалось оснастить подлодки этого проекта воздухонезависимой (анаэробной) установкой, однако до сих пор сообщений о создании ВНЭУ не поступало.

Именно проблемы с проектом "Лада" привели к решению построить для Тихоокеанского флота шесть "Варшавянок", хотя изначально для Дальнего Востока планировались именно "Лады" с ВНЭУ.

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Страны
Польша
Продукция
Б-587 Великие Луки
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
677 Лада
ВНЭУ
СФ
ТОФ
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