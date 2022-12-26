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Турция испытала БПЛА с комплектом наведения Gokce

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Первый полёт Akıncı
Первый полёт Akıncı.
Источник изображения: defence-ua.com

Турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci в ходе испытаний поразил цель с помощью комплекта наведения нового поколения Gokce. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Вылетевший из Центра летной подготовки и испытаний Akinci успешно поразил цель авиабомбой Mk 83 с комплектом Gokce Guidance Kit, который превращает свободнопадающий боеприпас в корректируемый.

Отмечается, что бомба «с высокой точностью» поразила цель, которую Akinci подсвечивал лазером с высоты 6,1 километра. Комплект Gokce разработали в Институте исследований и разработок оборонной промышленности (SAGE) при Совете по научно-техническим исследованиям Турции (TUBİTAK).

Ранее стелс-беспилотник Kizilelma, разработанный турецкой компанией Baykar, совершил первый полет. Дрон сможет нести ракеты класса «воздух-воздух» и работать вместе с пилотируемыми самолетами.

В июне издание Daily Sabah писало, что в Турции началось массовое производство планирующих бомб Bozok. Боеприпас, который входит в арсенал беспилотников, наводится на цель по лазерному лучу.

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