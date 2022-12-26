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Военное обозрение

Белорусское Минобороны получило на вооружение партию зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2К»

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Источник изображения: topwar.ru

Белорусское Минобороны получило новую партию зенитных ракетных комплексов малой дальности 9К332МК "Тор-М2К". Об этом сообщил начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский.

Техника прибыла в Белоруссию из России железнодорожным транспортом, количество комплексов не сообщается. Личный состав подразделений ПВО уже прошел переподготовку и освоил зенитные комплексы. Комплексы получены в рамках межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве с Россией. В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они предназначены.

ЗРК "Тор-М2К" - это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей - как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот

- заявил Касинский.

"Тор-М2К" (9К332МК) — зенитный ракетный комплекс с боевой машиной на колесном шасси разработки белорусского предприятия "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ). В состав комплекса входят: боевая машина 9А331МК, два зенитных ракетных модуля 9М334 с восемью зенитными управляемыми ракетами 9М331 управляемых по четырём каналам.

Комплекс способен обнаруживать и гарантированно поражать не только самолеты и вертолеты любого типа, но и беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие, включая крылатые и противорадиолокационные ракеты, управляемые авиационные бомбы на дальности до 16 и на высоте до 10 км. ЗРК способен одновременно обстреливать 4 цели, наводя на них 8 зенитных ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
МЗКТ
Проекты
Тор ЗРК
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