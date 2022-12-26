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ТАСС

Нидерланды выделят в 2023 году Украине помощь на €2,5 млрд

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Марк Рютте
Марк Рютте.
Источник изображения: molva33.ru

Средства направят на закупку вооружения, оказание гуманитарной помощи, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку и привлечение к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях

ГААГА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Нидерландов намерено выделить €2,5 млрд на оказание помощи Украине в 2023 году. Об этом сообщил в пятницу в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, до тех пор, пока конфликт продолжается, "Нидерланды продолжат поддерживать Украину". "В 2023 году правительство выделило на эти цели €2,5 млрд, - сказал Рютте. - Украина может рассчитывать на Нидерланды".

Средства, уточнил глава голландского правительства, будут выделяться на закупку вооружения, оказание гуманитарной помощи, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку и привлечение к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях.

Ранее Минобороны Нидерландов заявляло, что к концу 2022 года объем военной помощи, оказанной Украине с начала проведения РФ специальной военной операции, достиг почти €1 млрд. 

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Страны
Нидерланды
Россия
Украина
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