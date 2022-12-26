Глава МИД Чехии: Россия должна дать гарантии безопасности соседям

Глава МИД Чехии Липавский потребовал от России гарантий безопасности для соседей

МОСКВА, 23 декабря/ Радио Sputnik. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости дать России гарантии безопасности.

"Я считаю, что прежде всего Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них. Важно, чтобы не произошло какого-то разделения сил без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии", – сказал Липавский в интервью Чешскому информационному агентству.

Он также подчеркнул важность продолжения оказания поддержки Киеву.

"Упор делается на обеспечение средствами ПВО, Чехия совершенно не способна играть там желаемую роль, но мы ее выполняем в других вопросах", – пояснил министр.

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