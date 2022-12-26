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ТАСС

Болгария начала отправку оружия на Украину

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Флаг Болгарии
Флаг Болгарии.
Источник изображения: © Image by Виктор Сапожников from Pixabay

Болгарский парламент ранее ратифицировал соглашение между военными ведомствами Болгарии и Украины относительно безвозмездного предоставления Киеву вооружений, техники и боеприпасов

СОФИЯ, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.

"Решение парламента вступило в силу, и мы начали операцию по доставке, которая планировалась вместе с военными органами НАТО и утверждена министром обороны", - сказал он.

Болгарский парламент на заседании 16 декабря ратифицировал соглашение между военными ведомствами Болгарии и Украины относительно безвозмездного предоставления Киеву вооружений, техники и боеприпасов. Список предоставляемого оружия засекречен. За соглашение проголосовали 166 депутатов, 48 были против. После чего президент Румен Радев подписал соответствующий указ, который был в пятницу опубликован и соглашение вступило в законную силу.

Комментируя этот шаг, президент отметил, что "неоднократно призывал народных представителей к разумной и ответственной позиции по теме". "К сожалению, любители войны в парламенте приняли решение о военной помощи Украине и обязали техническое правительство заключить договор. В соответствии с нормативными актами, вето на соглашение о ратификации наложить было невозможно, так как оно не может менять положения международного договора", - сказал Радев. В то же время он подчеркнул, что Болгария не собирается передавать Украине "самолеты, ракетные комплексы и танки".

Ранее, говоря о номенклатуре вооружений, которые Болгария предоставит Украине, министр обороны технического правительства страны Димитр Стоянов сообщил, что речь идет о боеприпасах и легком вооружении. По данным болгарских СМИ, для доставки военной помощи потребуется девять военно-транспортных самолетов. 

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Страны
Болгария
Украина
Проекты
NATO
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