ВС Словакии получили первый ОБТ "Леопард-2A4"

ЦАМТО, 23 декабря. В Словакии 19 декабря состоялась церемония передачи первого из 15 ОБТ "Леопард-2A4", которые Братислава должна получить в обмен на поставленные Украине боевые машины пехоты БМП-1.

В мероприятии приняли участие министр обороны Словакии Ярослав Надь и министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Поставка осуществляется в рамках реализуемой правительством Германии программы Ringtausch, согласно которой страны-члены НАТО предоставляют Украине тяжелую военную технику советского производства в обмен на западные образцы.

В ходе мероприятия министр обороны Кристин Ламбрехт также упомянула планы ремонта поставленных Украине систем вооружения, который планируется проводить на базе ремонтного предприятия в Михаловце.

Министры также подтвердили, что Германия поставит Словакии новую систему ПВО малой дальности, которая будет развернута в восточной части Словакии.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2022 года государственный секретарь Министерства обороны Словакии М.Майер и государственный секретарь Федерального министерства обороны Германии Б.Циммер подписали протоколом о намерениях, подтверждающий достигнутое соглашение об обмене военной техникой, предусматривающее передачу Словакией Украине 30 BVP-1 в обмен на 15 танков "Леопард-2A4", которые оборонная промышленность Германии восстановит до полностью работоспособного состояния.

Официальное соглашение об обмене военной техникой представители министерств обороны Словакии и Германии подписали 15 ноября 2022 года в Брюсселе после завершения многомесячных переговоров. В рамках данного документа Словакия к 29 ноября передала Украине 30 боевых машин пехоты (BVP-1). Поставленные Украине БМП передавались не из состава Вооруженных сил Словакии, а из резерва, который планировалось использовать в случае мобилизации.

Согласно договоренности, первый ОБТ "Леопард-2A4" планировалось передать в 2022 году, а все танки поставить к концу 2023 года. Перед поставкой они пройдут ремонт на заводе-изготовителе для обеспечения пригодности к эксплуатации, а также модернизацию некоторых компонентов. Танки будут оснащены средствами связи и информационными системами, совместимыми с состоящими на вооружении ВС Словакии. Пакет также будет включать танковые боеприпасы, обучение экипажей и техническое обслуживание, запасные части и логическую поддержку.

Как заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, получая танки западного производства, ВС Словакии решают вопросы поставки запчастей и услуг по обслуживанию и модернизации, а также укрепляют двустороннее сотрудничество с Германией.

Благодаря передаче техники Словакия усилит на 50% свой танковый батальон, входящий в состав тяжелой механизированной бригады, формирование которой является основным обязательством Словацкой Республики перед союзниками по НАТО. Сейчас количество танков Т-72 в составе ВС страны недостаточно и не соответствует даже минимальным требованиям Альянса.