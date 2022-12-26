Telegraph: конфликт на Украине унизил ЕС и показал неспособность Европы поддерживать Киев

По словам обозревателя газеты Ричарда Кемпа, офицер британской армии в отставке, без вмешательства США и Великобритании страны Европы "пошли бы на привычный для себя компромисс", подтолкнув Зеленского к переговорам с Россией

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Украинский конфликт унизил Евросоюз, а визит президента Украины Владимира Зеленского в США свидетельствует о "позорной неспособности" Европы поддержать Киев. Такое мнение в пятницу выразил обозреватель газеты The Daily Telegraph Ричард Кемп, офицер британской армии в отставке, проходивший службу с 1977 по 2006 год.

"Вооруженный конфликт на Украине унизил ЕС, - считает Кемп. - Тот факт, что Зеленский направился в Вашингтон, а не в Брюссель, указывает на позорную неспособность Европы поддержать Украину".

"Несмотря на сопоставимый с США ВВП, Евросоюз оказал Украине существенно меньшую поддержку. Помощь от Вашингтона составляет 62% всех поставок Киеву. Разница в поставках военной техники еще более значительная: ЕС предоставляет Украине менее половины того, что отправляют США", - пишет обозреватель. Он отмечает, что Франция, вторая по величине экономика ЕС, не входит в десятку крупнейших поставщиков помощи Украине, а Германия, экономический лидер Европы, неоднократно не выполняла свои обязательства. "Танковый обмен, схема по замене советских танков современными немецкими моделями, до сих пор окончательно не осуществлен", - подчеркивает Кемп.

По мнению эксперта, определенную роль играет и зависимость стран Европы от США. "Некоторые из богатейших европейских государств не имеют достаточного арсенала для поддержания собственного суверенитета, не говоря уже о поддержке Украины или Запада в целом", - утверждает он.

Кемп считает, что без вмешательства США и Великобритании страны Европы "пошли бы на привычный для себя компромисс", подтолкнув Зеленского к переговорам с Россией.

21 декабря Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена несколько часов провел в Вашингтоне, встретился с руководством Конгресса и выступил там с речью. К его визиту в США было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи на общую сумму $1,85 млрд.