Saab поставит ЗУР BOLIDE вооруженным силам Финляндии

ЦАМТО, 23 декабря. Компания Saab 22 декабря объявила о заключении с командованием Вооруженных сил Финляндии контракта на поставку зенитных управляемых ракет для ЗРК ближнего действия RBS-70.

Стоимость заказа составляет около 800 млн. шведских крон. Поставки должны быть выполнены в течение 2023-2026 гг.

Контракт предусматривает поставку последней версии ЗУР RBS-70 BOLIDE, которая обеспечивает поражение бронированных воздушных целей и БЛА. ЗУР предназначены для оснащения состоящих более 15 лет на вооружении ВС Финляндии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия ITO05M (RBS-70), а также ITO05M (ASRAD-R Unimog).

По информации Saab, на текущий момент она поставила заказчикам из 19 стран мира более 1600 пусковых установок ЗРК линейки RBS-70 и более 18 тыс. ракет для них.

Как сообщал ЦАМТО, 12 декабря 2022 года Министерство обороны Финляндии объявило, что предоставило командованию Вооруженных сил страны разрешение на закупку зенитных управляемых ракет ближнего действия BOLIDE производства шведской компании Saab Dynamics. Как заявил министр обороны Антти Кайкконен, закупка позволит пополнить запасы ракет и повысить боеготовность и эффективность имеющихся ЗРК.

Общая стоимость закупки составляет 76,6 млн. евро (без НДС). Приобретение ЗУР будет финансироваться из дополнительного бюджета государства, предусматривающего выделение финансирования для быстрого начала закупок продукции оборонного назначения.

Ракета BOLIDE четвертого поколения отличается улучшенной маневренностью и позволяет поражать цели на дальностях от 0,22 до 9 км и высотах от 0 до 5 км, развивает скорость 2М. ЗУР оснащена системой наведения по лазерному лучу.