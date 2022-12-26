ВАСО будет наращивать темпы производства в рамках кооперации ОАК

ЦАМТО, 23 декабря. В минувший четверг, 22 декабря, состоялось рабочее совещание первого заместителя генерального директора ПАО "ОАК", управляющего директора ПАО "Ил" Сергея Яркового и губернатора Воронежской области Александра Гусева.

На встрече речь шла о деятельности и развитии ключевого предприятия региона – филиала ПАО "Ил" – ВАСО.

Как было отмечено на встрече, сегодня ВАСО имеет стабильную загрузку по производству широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров Ил-96-300. Значительную долю загрузки предприятия обеспечивает кооперация по программам ОАК по производству комплектующих для импортозамещенных МС-21 и SSJ-NEW, а также транспортников Ил-76МД-90А и регионального Ил-114-300.

В связи с увеличением объемов производства отечественных самолетов с российскими авиационными двигателями в контуре ОАК на производственной площадке ВАСО создаются два Центра специализации по пилонам и мотогондолам. На предприятии выпускают мотогондолы под отечественные двигатели ПС-90А, ПД-14, разворачивается производство для ПД-8.

Отдельно на встрече обсудили кадровый вопрос в отрасли. Для развития производства перед ВАСО встает задача привлечения дополнительных рабочих и инженерных кадров. Глава региона и руководство ПАО "OAK" договорились о сотрудничестве для решения кадровых вопросов.

"Воронежский авиазавод уже стал нашей визитной карточкой и без сомнения является одним из ключевых предприятий региона. Уверен, ВАСО продолжит развиваться. Мы со своей стороны продолжим его поддерживать и взаимодействовать по социальным программам, программам трудоустройства, а также поддерживать расширение производств", – сказал глава региона.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".