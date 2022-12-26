Выбор РИА Новости: главные ожидания 2023 года в военной сфере

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В наступающем году продолжится специальная военная операция, Вооруженные силы России вырастут в численности, будут сформированы новые соединения, планируется поступление в войска новейших образцов техники, а на флот - новых надводных кораблей и подлодок. Об этих и других планах в военной сфере читайте в материале профильной редакции РИА Новости.

Специальная военная операция

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ, которая прошла 21 декабря, сообщил, что в 2023 году специальная военная операция будет продолжена до полного до полного выполнения задач.

Как отметил позднее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, по состоянию на 22 декабря линия боевого соприкосновения в рамках СВО составляла 815 километров, обстановка на фронте стабилизирована. Основные усилия российских военных сейчас сосредоточены на завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики.

Также продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине территории Украины, местам складирования и хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники, а также оперативным резервам в пунктах временной дислокации.

Укрепление Вооруженных сил

Планируется продолжить развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей. На итоговой коллегии Шойгу озвучил на 2023 год и дальнейшую перспективу целый ряд мер по укреплению российской оборонной мощи. Так, планируется довести численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, в том числе до 695 тыс. контрактников. К концу конкретно 2023 года численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований будет доведена до 521 тыс. человек. При этом при комплектовании ВС поэтапно будет увеличиваться возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысится до 30 лет.

В связи с наращиванием потенциала НАТО на границах РФ, а также расширением альянса за счет Финляндии и Швеции, как отмечал Шойгу, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России.

Будут созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа. Планируется сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также – армейский корпус в Карелии. Планируется переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте. В ВДВ будут дополнительно сформированы две десантно-штурмовые дивизии.

Для каждой общевойсковой (танковой) армии планируется содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов. Кроме того, дополнительно планируется сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиаполков, один истребительный авиаполк, шесть бригад армейской авиации.

На стратегических направлениях будут сформированы пять артиллерийских дивизий военных округов, а также – артиллерийские бригады большой мощности. В береговых войсках ВМФ планируется сформировать пять дивизий морской пехоты.

Авиация и ПВО

В будущем году российскую армию ждет ряд передовых систем вооружений, поставки некоторых из которых в связи с потребностями СВО будут ускорены. Как заявлял министр обороны, сроки поступления некоторых образцов будут сокращены с изначальных 2024-2025 до 2023 года.

Так, ВС РФ ждут серийных поставок новейшей системы ПВО-ПРО С-500 "Прометей". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус его поражения достигает 600 километров. Система способна перехватывать боевые блоки МБрР и объекты в ближнем космосе.

Дальняя авиация ВКС России в будущем году получит три модернизированных "стратега" Ту-160М. В СВО при нанесении ударов по объектам критической инфраструктуры Украины сегодня активно применяются "обычные" Ту-160.

Российская армия ждет и новые российских беспилотники, массовое применение которых делает современные конфликты, и СВО здесь не исключение, настоящими "войнами дронов". Речь идет не о разведывательных коптерах или БЛА-"камикадзе", которые уже активно применяются в СВО, а о полноценных ударных аппаратах.

По ранее озвученным планам, в 2023 году в России должно начаться серийное производство боевых дронов С-70Б "Охотник" и "Сириус" (проект "Иноходец-РУ").

Разработанный ОКБ Сухого по схеме "летающее крыло" БЛА "Охотник" обладает размахом крыла 19 метров, длина -14 метров, взлетная масса – более 20 тонн. Среди вооружений, которые может применять этот дрон - свободнопадающие авиабомбы, а также управляемые ракеты, которыми оснащается истребитель пятого поколения Су-57.

Взлетная масса "Сириуса" - до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата - 180 километров в час.

Кроме того, продолжатся испытания перспективных российских авиационных комплексов. Так, в 2023 году должен состояться первый полет однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate (возможное наименование для ВКС РФ – Су-75). Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

Боеприпасы и стрелковое оружие

В будущем году российская армия должна получить новые средства поражения. После неоднократного переноса сроков в войска должны начать серийно поступать 80-миллиметровые авиационные ракеты "Бронебойщик". Это оружие, способное пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет.

Другая долгожданная новинка боеприпасной отрасли – планирующая кассетная бомба "Дрель" - также должна пойти "в серию" в будущем году. Этот кассетный снаряд, применение которого не требует захода самолета в зону действия ПВО, предназначен для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления.

Ожидаются новинки и в сфере стрелкового оружия – в начале 2023 года должно стартовать серийное производство новейшего 9-миллиметрового самозарядного пистолета "Удав".

Наука и промышленность

Продолжатся научные исследования в интересах российской армии. Как заявлял источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, до конца 2023 года должна быть проведена научно-исследовательская работа по боевой экипировке нового поколения "Легионер", которая придет на смену комплектам "Ратник". В ее состав должен войти в том числе бронешлем, оснащенный системой дополненной реальности, способный получать данные с дронов.

Также продолжат расширятся возможности российского военно-промышленного комплекса, многие из предприятий которого уже перешли на трехсменный график работы. Это позволит нарастить производство вооружений российской армии, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон", увеличение поставок которых в 2023 году анонсировал Шойгу.

Будет усилена и ремонтная база ВС РФ – в будущем году планируется открыть новые военные ремонтные заводы, будут усилены ремонтные подразделения войскового звена.

РВСН

На долю Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) как компонента Стратегических ядерных сил (СЯС) приходится порядка 60% задач стратегического сдерживания, в связи с чем перевооружение РВСН на новые ракетные комплексы останется одним из приоритетных направлений деятельности ракетчиков в 2023 году.

Как сообщил Шойгу на коллегии, в новом году на боевое дежурство в РВСН будет поставлено 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

В частности, в 2023 году завершится переоснащение мобильной группировки РВСН на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Продолжится постановка на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, сейчас в строю уже два полка с "Авангардом".

В следующем году планируется начать работы над новым мобильным ракетным комплексом с повышенной по сравнению с подвижным "Ярсом" мобильностью. Также продолжатся испытания и подготовка инфраструктуры для ракетного комплекса "Сармат". Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения. "Сармат" прослужит как минимум 25 лет и на десятилетия вперед будет способен гарантированно прорывать любую современную или перспективную систему противоракетной обороны.

Всего в 2023 году РВСН проведут восемь пусков различных МБР, причем как с космодрома Плесецк, так и с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр. Не исключено в будущем и наращивание объема производства новых ракет, хотя в целом существующие сейчас темпы производства, по оценке командующего РВСН Сергея Каракаева, полностью удовлетворяют потребности ракетчиков.

Флот

В 2023 году продолжится активное обновление корабельного состава российского Военно-морского флота. Планируется включить в состав флота ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" проекта 955 "Борей". По словам министра обороны России Сергея Шойгу, всего в 2023 году флот пополнят 5 подлодок и 12 надводных кораблей.

Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", завершается подготовка к боевой службе фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" на борту. Помимо надводных фрегатов, "Цирконы" получат и подлодки. По словам Шойгу, в освобожденных в ходе спецоперации в Бердянске и Мариуполе развернут пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта ВМФ.

На "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге продолжается постройка заложенных летом двух многоцелевых дизель-электрических подлодок проекта 677 (шифр "Лада") "Вологда" и "Ярославль", на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) - корвета "Разумный" проекта 20385, в Зеленодольске - двух кораблей обеспечения на основе проекта 03182, а на Средне-невском судостроительном заводе - тральщика "Полярный" проекта 12700. В июле на АСЗ заложили еще один корвет проекта 20385 "Быстрый".

На различных этапах испытаний находятся построенные в интересах ВМФ России малый ракетный корабль (МРК) "Град" проекта 21631, фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350, МРК "Буря" и МРК "Аскольд" проекта 22800, новейшие корветы "Меркурий" и "Резкий" проекта 20380, корабль противоминной обороны "Анатолий Шлемов", атомная подлодка "Красноярск" проекта 885М "Ясень-М", сторожевой корабль "Неустрашимый" проекта 11540.

Восстанавливается и достраивается после пожара корвет проекта 20385 "Проворный". В декабре в Зеленодольске спустили на воду очередной МРК "Наро-Фоминск" проекта 21631. В пятницу на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге спустят на воду подлодку "Великие Луки" проекта 677. На весну запланирован спуск на воду очередной ДЭПЛ "Можайск" проекта 636.3. На "Северной верфи" в настоящее время продолжается строительство корвета "Гремящий".

В 2023 году продолжится ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов", ожидается выход корабля на испытания после ремонта. Также ремонт и модернизацию проходит тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан". После "Нахимова" на ремонт с модернизацией отправится находящийся в строю крейсер "Петр Великий" аналогичного проекта.

Ремонт с модернизацией проходит и БПК "Адмирал Виноградов" проекта 1155М. Ранее аналогичные работы проведены на "Маршале Шапошникове" - корабль получил на вооружение новые ракетные комплексы "Уран", "Калибр", "Оникс" и был переквалифицирован в фрегат. Кроме того, планируется модернизировать и вооружить "Калибрами" подводные лодки многоцелевые атомные подлодки проекта 971 и 949А.